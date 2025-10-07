Сегодня 07 октября 2025
В ранний доступ Steam ворвалась олдскульная стратегия Dying Breed, которая выглядит как потерянная Command & Conquer

Издательство MicroProse и разработчики из уругвайской студии Sarnayer сообщили о выходе в раннем доступе Steam своей стратегии в реальном времени Dying Breed, вдохновлённой классикой жанра.

Источник изображений: MicroProse

На старте раннего доступа стоимость Dying Breed в российском сегменте Steam составила 650 рублей, но до 21 октября продаётся с 20-процентной скидкой — 520 рублей. Релиз сопровождался новым геймплейным трейлером.

Примечательно, что премьера Dying Breed пришлась на момент, когда в Steam случился второй за день глобальный сбой. Разработчики уже пошутили на эту тему: «Мы сломали Steam! Успех!!»

Действие Dying Breed происходит в альтернативном XX веке. Вторая мировая война закончилась в 1951 году ядерным холокостом, и после 40 лет мира на Земле развернулась борьба за новый мощный источник энергии.

Люди и киборги-мутанты сражаются за власть и контроль, в то время как нейтральная фракция борется за выживание. Боевые действия в Dying Breed ведутся на земле, под землёй, на воде и в воздухе.

Разработчики уже распланировали улучшения игры в раннем доступе

На старте раннего доступа Dying Breed предлагает две уникальные фракции, 22 сюжетные миссии, заставочные ролики с живыми актёрами и олдскульную графику в духе игр Westwood Studios (серия Command & Conquer).

Пока Dying Breed поддерживает только английский язык. Дополнительные локализации ожидаются (см. план улучшений выше) в будущем, как и новые миссии, функции, оптимизации и инструменты для создания модификаций.

dying breed, sarnayer, microprose software, стратегия
