Новое подорожание Xbox Game Pass не затронет подписчиков в семи странах

Microsoft приняла решение отложить ранее объявленное повышение тарифов на подписку Xbox Game Pass Ultimate для действующих абонентов в таких странах, как Австрия, Германия, Ирландия, Израиль, Южная Корея, Польша и Индия. Изменение коснётся только новых покупателей подписки, а текущие пользователи будут платить прежнюю сумму до специального уведомления.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

По сообщению The Verge, Microsoft разослала подписчикам на почту сообщения, в которых пояснила, что это решение позволяет абонентам сохранить старую цену при условии, что они не отменят свой текущий план. В случае отмены подписки и её последующего оформления заново расчёт будет происходить по новому, повышенному тарифу. Представитель компании подтвердила The Verge, что электронное письмо подлинное и не касается подписчиков в США и Великобритании. Одновременно глава по коммуникациям Xbox Кари Перес (Kari Perez) заявила, что недавнее обновление условий Game Pass остаётся в силе, но текущие подписчики в определённых странах будут продлевать подписку по существующей цене.

Корректировка графика повышения цен предположительно связана с местными нормативными актами, регулирующими изменения стоимости подписок. Это означает, что, например, в Ирландии существующие подписчики будут по-прежнему платить €17,99 в месяц вместо новых €26,99. В своём письме Microsoft отметила, что уведомит текущих клиентов в этих странах как минимум за 60 дней до вступления в силу любых изменений цены.

Напомним, на прошлой неделе директор по коммуникациям в сфере игр и платформ Microsoft Дастин Блэквелл (Dustin Blackwell) сообщил, что обновлённые цены вступят в силу с 1 октября для новых подписчиков, а для текущих абонентов изменение произойдёт в следующем платёжном цикле (вероятно, 4 ноября).

Источник:

Теги: microsoft, xbox game pass ultimate, игры
