Meta✴ представила новые функции Reels в Facebook✴, чтобы сделать сервис более похожим на TikTok

Компания Meta✴ объявила о серии обновлений для формата Reels в социальной сети Facebook✴, которые были реализованы в течение этого года. Эти изменения является частью стратегии по усилению конкуренции с TikTok и направлены на ускоренное изучение интересов пользователей и показ более релевантного контента. Основные нововведения включают обновлённый механизм рекомендаций, увеличение доли свежих видео в ленте и новые социальные функции для взаимодействия с друзьями.

В рамках обновлений Facebook✴ теперь показывает на 50 % больше Reels, которые были опубликованы в день просмотра, что помогает пользователям увидеть более актуальный контент. Компания также упростила возможность узнать, понравился ли ролик другу, с помощью новой функции «дружеские пузыри» (friend bubbles). Эти элементы отображаются в левом нижнем углу видео, и при нажатии на них открывается приватный чат для обсуждения контента с другом. В Meta✴ заявили, что видимость реакций друзей всегда была основной чертой Facebook✴, и такие функции, как «пузыри», возвращают платформу к её корням.

Работа по улучшению систем ранжирования уже принесла ощутимые результаты. Как пишет The Verge, ссылаясь на последний отчёт компании о финансовых результатах, время, которое пользователи проводят за просмотром видео на платформе Facebook✴, увеличилось более чем на 20 % в годовом исчислении. Кроме того, ещё в июне Meta✴ объявила, что все видео на платформе будут преобразованы в Reels, а также о снятии ограничений на их максимальную продолжительность.