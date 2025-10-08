Сегодня 08 октября 2025
Steam и Riot Games отключили миллионы игроков из-за мощнейшей DDoS-атаки
Новости Software
Steam и Riot Games отключили миллионы игроков из-за мощнейшей DDoS-атаки

Массовые сбои затронули работу ведущих игровых платформ Steam и Riot Games вечером 6 октября, из-за чего миллионы пользователей по всему миру не могли подключиться к таким играм, как Counter-Strike, Dota 2, Valorant и League of Legends. По предварительным данным, причиной перебоев могла стать одна из крупнейших в истории распределённых атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS), исходящая от ботнета Aisuru.

Источник изображения: cybernews.com

По данным издания Cybernews, жалобы начали поступать 6 октября, когда тысячи пользователей отметили потерю соединения с игровыми серверами. Кратковременные сбои повторялись несколько раз в течение дня. Страница статуса Riot Games подтвердила наличие критических проблем с отключением игроков, затронувших пользователей на всех основных платформах: Windows, macOS, iOS и Android.

По данным мониторинговых сервисов, перебои затронули не только игровые платформы. Участились сообщения о проблемах с PlayStation Network, Epic Games, Hulu, AWS, xfinity, Cox и другими сервисами. Некоторые наблюдатели описали ситуацию как «таяние интернета»: Steam не работал, Epic Games был недоступен, AWS испытывал сбои, а Cloudflare демонстрировал признаки нестабильности. Многие эксперты в области кибербезопасности связывают сбои с масштабной DDoS-атакой, предположительно организованной с помощью ботнета Aisuru — крупнейшего действующего на сегодняшний день ботнета, хотя официальных подтверждений этому пока не поступало. Один из специалистов по киберзащите сообщил на Reddit, что злоумышленники начали серию сложных TCP-атак типа «ковровая бомбардировка», имитирующих легитимный трафик максимально точно. По его словам, это один из самых продвинутых векторов атак, с которыми приходилось сталкиваться.

Источник изображения: Downdetector

Ботнет Aisuru был впервые обнаружен исследователями из XLab в августе 2024 года и с тех пор постоянно расширялся, неоднократно устанавливая новые рекорды. В мае он атаковал блог по кибербезопасности KrebsOnSecurity с пропускной способностью 6,3 терабит в секунду (Tbps), а в сентябре — с пиком в 11,5 Tbps. Согласно данным XLab, этот мега-ботнет распространяется за счёт компрометации уязвимых устройств, подключённых к интернету, включая камеры A-MTK, маршрутизаторы D-Link и Linksys, шлюзы, цифровые видеорегистраторы (DVR) и другие устройства. По последним оценкам, ботнет контролирует около 300 000 узлов.

Известно, что группа, стоящая за Aisuru, демонстрирует высокий уровень организации, использует передовые методы для уклонения от обнаружения и сохранения контроля над заражёнными системами. Исследователи также отметили попытки передачи определённого идеологического контента. «Ботнет Aisuru проводил атаки по всему миру, охватывая множество отраслей. Основные цели располагались в таких регионах, как Китай, США, Германия, Великобритания и Гонконг. Атаки не проявляют чёткой избирательности — ежедневно поражаются несколько сотен целей», — предупредили в XLab.

Теги: steam, riot games, киберпреступность, ddos
