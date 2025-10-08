Пациент с мозговым имплантом Neuralink продемонстрировал способность управлять роботизированной рукой

Мозговые импланты стартапа Neuralink Илона Маска (Elon Musk) на данный момент вживлены уже 12 пациентам, и восьмой из них на этой неделе рассказал о собственных успехах в освоении взаимодействия с роботизированной рукой, которая выполняет за него манипуляции, управляясь буквально силой мысли.

Пациента с боковым амиотрофическим склерозом (ALS в английской терминологии) зовут Ник Рэй (Nick Wray), он оказался восьмым по счёту пациентом Neuralink и получил свой мозговой имплант в июле текущего года. На днях он со страниц социальной сети поделился успехами в освоении взаимодействия не только с имплантом как таковым, а специальным роботизированным манипулятором ARA, который используется для физического взаимодействия с окружающими предметами.

Поскольку в силу своего заболевания Ник уже много лет не мог выполнять физическую работу по восемь часов в день, он с удовольствием отметил, что при помощи манипулятора смог проявлять физическую активность на протяжении трёх часов подряд. Роботизированная рука позволила ему надеть кепку на голову, открыть холодильник и научиться переставлять крышки с хранящихся там ёмкостей, а также поставить в микроволновку и разогреть куриные нагетсы, которыми он в дальнейшем и подкрепился. Кроме того, роботизированная рука позволила ему пить из стакана через трубочку. А ещё пациент Neuralink учится управлять своим креслом-каталкой, и на малых скоростях внутри помещения уже перемещается довольно уверенно.

Ник тренируется выполнять тесты на мелкую моторику, которые обычно проходят люди с нарушениями двигательной активности. Он научился довольно быстро передвигать по столу цилиндры и переворачивать колышки при помощи роботизированного манипулятора, стандартное для таких случаев задание он выполняет за пять минут. Вне всякого сомнения, успехи Ника Рэя дарят надежду на восстановление способности взаимодействовать с предметами тем, кто лишился подвижности в результате заболевания или травмы.