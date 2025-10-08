Vampire Survivors получит большое обновление с онлайн-кооперативом и ответом на «животрепещущий вопрос, который нам задавали тысячи раз»

Разработчики готического экшен-роглайка на выживание Vampire Survivors из лондонской студии poncle обрадовали и заинтриговали игроков тизером крупного контентного обновления 1.14.

Как стало известно, предстоящий патч добавит в Vampire Survivors одну из самых востребованных среди фанатов функций — онлайновый кооператив на четверых (локальный появился в игре ещё летом 2023 года).

«Бродите по уровням, пока ваш друг безуспешно пытается пробраться через Астральную лестницу, или попробуйте выжить в комнате 1665… Чем больше игроков, тем легче. Или нет?» — задаются вопросом разработчики.

Обновление выйдет до конца осени. Сопровождавший анонс тизер-трейлер (см. видео ниже) стал первым из пяти, освещающих особенности 1.14. Следующие обзорные ролики будут выходить каждую неделю.

«Осень — наше время блистать, поэтому обязательно возвращайтесь через неделю, чтобы узнать, что скрывает следующая карточка… мы можем наконец ответить на животрепещущий вопрос, который нам задавали тысячи раз», — интригуют авторы.

Согласно августовскому бета-тестированию онлайн-кооператива в Vampire Survivors, версия 1.14 также принесёт с собой две локации с новыми предметами для разблокировки — Mazzerella и Westwoods.

С оригинального релиза в октябре 2022 года Vampire Survivors успела добраться до PC (Steam, Microsoft Store, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch, iOS и Android, а также сервиса Game Pass (Ultimate, Premium, Essential).