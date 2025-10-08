В России стартовали продажи роботов-пылесосов Dreame MatriX10 Ultra и Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Компания Dreame представила для российского рынка две новые модели роботов-пылесосов: Dreame MatriX10 Ultra и Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Благодаря использованию передовых технологий новинки сделают уборку в доме гораздо проще и эффективнее.

Флагманская модель MatriX10 Ultra поставляется с интеллектуальной док-станцией PowerDock с поддержкой технологии Multi-Mop, позволяющей менять салфетки-швабры с учётом конкретного использования.

Для удаления жира и стойких загрязнений на кухне предусмотрены салфетки с нейлоновой щетиной. Для борьбы с жидкими загрязнениями и микробами в ванной используются впитывающие салфетки, для мытья полов горячей водой в гостиной — водопоглощающие салфетки из губки.

В док-станции производится мойка швабры водой при температуре 100°С с последующей сушкой горячим воздухом. Внутри устройства предусмотрено три отсека для чистящих средств: для ежедневной уборки, для ухода за деревянным полом и для устранения запахов домашних животных.

Робот-пылесос оснащён системой HyperStream с двумя щётками, предотвращающей спутывание длинных волос и облегчающей уборку на коврах. Щетка из резины с щетиной используется для удаления пыли, а щетка из термопластичного полиуретана собирает мусор с ковров, автоматически поднимаясь на ровных поверхностях для экономии энергии.

Dreame MatriX10 Ultra поддерживает мощность всасывания до 30 000 Па, обеспечивая эффективное удаление пыли и мелких частиц мусора. Для эффективной очистки углов и труднодоступных мест используются технологии MopExtend RoboSwing и SideReach, при этом система навигации VersaLift опускает датчик во время уборки под мебелью.

После апгрейда выдвижные ножки ProLeap теперь могут преодолевать двухуровневые пороги с суммарной высотой до 8 см. Трёхколесное шасси AgiLift обеспечивает плавное движение робота-пылесоса через препятствия высотой до 4,2 см. Робот-пылесос без труда преодолевает дверные пороги и въезжает на ковры с густым ворсом.

MatriX10 Ultra отмечает места активности домашних животных и предусматривает специальный режим уборки в этих зонах. Его также можно использовать для удалённого наблюдения за питомцем.

Сертификат TÜV Low Noise Cleaning подтверждает низкий уровень шума робота-пылесоса во время уборки.

Вторая модель — многофункциональный робот-пылесос Aqua10 Ultra Roller Complete, совмещающий сухую и влажную уборку, используя технологию AquaRoll для подачи свежей воды прямо на роликовую швабру, что исключает повторное использование грязной воды при мытье полов.

Система Vormax с силой всасывания 30 000 Па в сочетании с системой HyperStream с двумя щётками позволяет тщательно убирать пыль, мусор и волосы длиной до 30 см. Технология FluffRoll использует обратно вращающийся модуль до 1000 об/мин для поддержания ролика чистым и мягким, обеспечивая более глубокую очистку. Система AutoSeal автоматически закрывает роликовый щиток при попадании робота на ковёр, защищая его от вторичного загрязнения.

С помощью обновлённой системы навигации OmniSight 2.0, использующей технологию AstroVision с двумя HD-камерами с поддержкой ИИ, робот-пылесос аккуратно объезжает мебель, преодолевая порожки и препятствия с помощью систем ProLeap и AgiLift. Также робот-пылесос оснащён технологией StereoEdge, которая использует 3D-подсветку для распознавания кабелей и мелких предметов, и системой SideReach для тщательной уборки в углах. Предусмотрены специальные режимы уборки в местах нахождения домашних питомцев. Также устройство поддерживает голосовое управление.

Вместе с роботом-пылесосом поставляется многофункциональная док-станция PowerDock с автоматической заправкой, опустошением, промывкой швабр при температуре 100 °C с последующей сушкой помощью системы ThermoHub. В док-станции есть два отсека для чистящих средств, которые помогают удалять загрязнения и устранять неприятные запахи, связанные с домашними животными.

В Dreame отметили, что обе новинки ориентированы на расширение доступных сценариев использования, обладая автономностью, ловко объезжая препятствия, обеспечивая уборку разных типов напольных покрытий, а также очистку помещений с домашними животным.

Стоимость MatriX10 Ultra составляет 189 990 руб., цена Aqua10 Roller Ultra Complete — 139 990 руб.