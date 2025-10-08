Сегодня 08 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники В России стартовали продажи роботов-пыле...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В России стартовали продажи роботов-пылесосов Dreame MatriX10 Ultra и Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Компания Dreame представила для российского рынка две новые модели роботов-пылесосов: Dreame MatriX10 Ultra и Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Благодаря использованию передовых технологий новинки сделают уборку в доме гораздо проще и эффективнее.

Флагманская модель MatriX10 Ultra поставляется с интеллектуальной док-станцией PowerDock с поддержкой технологии Multi-Mop, позволяющей менять салфетки-швабры с учётом конкретного использования.

Для удаления жира и стойких загрязнений на кухне предусмотрены салфетки с нейлоновой щетиной. Для борьбы с жидкими загрязнениями и микробами в ванной используются впитывающие салфетки, для мытья полов горячей водой в гостиной — водопоглощающие салфетки из губки.

В док-станции производится мойка швабры водой при температуре 100°С с последующей сушкой горячим воздухом. Внутри устройства предусмотрено три отсека для чистящих средств: для ежедневной уборки, для ухода за деревянным полом и для устранения запахов домашних животных.

Робот-пылесос оснащён системой HyperStream с двумя щётками, предотвращающей спутывание длинных волос и облегчающей уборку на коврах. Щетка из резины с щетиной используется для удаления пыли, а щетка из термопластичного полиуретана собирает мусор с ковров, автоматически поднимаясь на ровных поверхностях для экономии энергии.

Dreame MatriX10 Ultra поддерживает мощность всасывания до 30 000 Па, обеспечивая эффективное удаление пыли и мелких частиц мусора. Для эффективной очистки углов и труднодоступных мест используются технологии MopExtend RoboSwing и SideReach, при этом система навигации VersaLift опускает датчик во время уборки под мебелью.

После апгрейда выдвижные ножки ProLeap теперь могут преодолевать двухуровневые пороги с суммарной высотой до 8 см. Трёхколесное шасси AgiLift обеспечивает плавное движение робота-пылесоса через препятствия высотой до 4,2 см. Робот-пылесос без труда преодолевает дверные пороги и въезжает на ковры с густым ворсом.

MatriX10 Ultra отмечает места активности домашних животных и предусматривает специальный режим уборки в этих зонах. Его также можно использовать для удалённого наблюдения за питомцем.

Сертификат TÜV Low Noise Cleaning подтверждает низкий уровень шума робота-пылесоса во время уборки.

Вторая модель — многофункциональный робот-пылесос Aqua10 Ultra Roller Complete, совмещающий сухую и влажную уборку, используя технологию AquaRoll для подачи свежей воды прямо на роликовую швабру, что исключает повторное использование грязной воды при мытье полов.

Система Vormax с силой всасывания 30 000 Па в сочетании с системой HyperStream с двумя щётками позволяет тщательно убирать пыль, мусор и волосы длиной до 30 см. Технология FluffRoll использует обратно вращающийся модуль до 1000 об/мин для поддержания ролика чистым и мягким, обеспечивая более глубокую очистку. Система AutoSeal автоматически закрывает роликовый щиток при попадании робота на ковёр, защищая его от вторичного загрязнения.

С помощью обновлённой системы навигации OmniSight 2.0, использующей технологию AstroVision с двумя HD-камерами с поддержкой ИИ, робот-пылесос аккуратно объезжает мебель, преодолевая порожки и препятствия с помощью систем ProLeap и AgiLift. Также робот-пылесос оснащён технологией StereoEdge, которая использует 3D-подсветку для распознавания кабелей и мелких предметов, и системой SideReach для тщательной уборки в углах. Предусмотрены специальные режимы уборки в местах нахождения домашних питомцев. Также устройство поддерживает голосовое управление.

Вместе с роботом-пылесосом поставляется многофункциональная док-станция PowerDock с автоматической заправкой, опустошением, промывкой швабр при температуре 100 °C с последующей сушкой помощью системы ThermoHub. В док-станции есть два отсека для чистящих средств, которые помогают удалять загрязнения и устранять неприятные запахи, связанные с домашними животными.

В Dreame отметили, что обе новинки ориентированы на расширение доступных сценариев использования, обладая автономностью, ловко объезжая препятствия, обеспечивая уборку разных типов напольных покрытий, а также очистку помещений с домашними животным.

Стоимость MatriX10 Ultra составляет 189 990 руб., цена Aqua10 Roller Ultra Complete — 139 990 руб.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Dreame открыл в Москве флагманский магазин нового формата
Производитель роботов-пылесосов Dreame намекнул на выпуск первого смартфона — Dreame Space
IFA 2025: выставки электроники уже не те, но без интересных новинок не обошлось
Пациент с мозговым имплантом Neuralink продемонстрировал способность управлять роботизированной рукой
Паукообразный робот Charlotte будет возводить по дому в день — и на Луне тоже
Meta✴ хотела бы стать крупным поставщиком ПО для человекоподобных роботов
Теги: dreame, робот-пылесос, россия
dreame, робот-пылесос, россия
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Всё, к чему прикасается OpenAI, начинает расти — раньше такой сверхспособностью обладала только Nvidia
В ранний доступ Steam ворвалась олдскульная стратегия Dying Breed, которая выглядит как потерянная Command & Conquer
Глава Nvidia заверил сотрудников, что будет платить по $100 000 за выдачу виз H-1B для них
«Уже даже не смешно, насколько это плохо»: официальный трейлер четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix не впечатлил фанатов
«Наконец-то игра про Джона Уика»: мрачный боевик Blackwood расскажет историю владельца магазина DVD, который ведёт двойную жизнь
В Steam открылось тестирование Valor Mortis от разработчиков Ghostrunner — ролевого боевика от первого лица в духе Dark Souls и BioShock 2 ч.
Самое большое дополнение в истории Crusader Kings 3 не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый трейлер All Under Heaven 3 ч.
Изгнанные Маском без выходного пособия топ-менеджеры Twitter добились «справедливости» через суд 3 ч.
Ninja Gaiden 4, Baldur’s Gate, новая игра от создателей Psychonauts и многое другое: Microsoft раскрыла первые новинки Game Pass после подорожания 4 ч.
«Билайн Big Data & AI» и IVA Technologies займутся совместной разработкой ИИ-продуктов 4 ч.
«Интернет — не свалка для негатива»: в китайских соцсетях массово банят пессимистов 4 ч.
Еврокомиссия выделит €1 млрд на внедрение ИИ в десяти отраслях 5 ч.
Демоны, титаны и невообразимые ужасы: новый геймплейный трейлер Painkiller показал, почему в чистилище веселее с друзьями 5 ч.
Российский рынок IaaS и PaaS отметился 30-проценным ростом с начала года 7 ч.
Beeline Cloud представил комплексное решение для работы с «1С» в защищённом облаке 9 ч.
В России стартовали продажи роботов-пылесосов Dreame MatriX10 Ultra и Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete 13 мин.
Нобелевскую премию по химии за 2025 года присудили за открытие «домика для молекул» 3 ч.
Synology отменила запрет на жёсткие диски WD и Seagate в своих новых NAS 4 ч.
Sennheiser представила наушники HDB 630 — «первый беспроводной продукт для аудиофилов» 4 ч.
AOC представила 27- и 32-дюймовые игровые мониторы на Fast IPS с разрешением до 4K и частотой до 320 Гц 5 ч.
Дженсен Хуанг «удивился» условиям сделки между AMD и OpenAI, но назвал её «хитрым ходом» 5 ч.
Сатья Наделла, Дженсен Хуанг и Майкл Делл спасли нового главу Intel от быстрой отставки 5 ч.
Google намерена построить до шести ЦОД рядом с остановленной АЭС DAEC в Айове, которую хотят перезапустить 5 ч.
Струйно-перовскитные технологии Ricoh снимут Японию с иглы зависимости от китайских солнечных панелей 5 ч.
Samsung получит шанс взять реванш над SK hynix благодаря сделке OpenAI и AMD 5 ч.