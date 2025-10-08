В Steam открылось тестирование Valor Mortis от разработчиков Ghostrunner — ролевого боевика от первого лица в духе Dark Souls и BioShock

Как и было обещано, 8 октября в сервисе Steam стартовало публичное тестирование ролевого экшена от первого лица Valor Mortis, разрабатываемого польской студией One More Level (дилогия Ghostrunner) при поддержке издателя Lyrical Games.

Для участия в испытаниях необходимо перейти на страницу Valor Mortis в Steam и нажать кнопку «Присоединиться к тестированию». Попробовать игру можно будет до 13 октября (18:00 МСК).

«Империи нужны усердные и верные солдаты для достижения своих целей. Сегодня мы приглашаем в наши ряды плейтестеров Valor Mortis всех, подавших заявку через Steam. У врага нет шансов», — уверены разработчики.

One More Level предупреждает, что Valor Mortis находится на этапе «преальфы». Команда хотела как можно быстрее передать игру в руки пользователей (с целью сбора отзывов), поэтому над оптимизацией поработать пока не успели.

По сравнению с другими публичными сборками в новой версии реализовали поддержку 15 языков (в том числе русского), исправили ряд багов, улучшили разнообразие атак врагов и определение столкновений с ними, а также повысили стабильность игры.

Игрокам Valor Mortis достанется роль восставшего из мёртвых солдата армии Наполеона. Проект представляет собой гибрид BioShock (вид от первого лица, магия в левой руке) и Dark Souls (боевая система, прокачка, исследование мира).

Релиз Valor Mortis ожидается в 2026 году на PC, PS5, Xbox Series X и S. Обещают захватывающий сюжет, в котором исторические личности и факты переплетаются с элементами хоррора и сверхъестественного.