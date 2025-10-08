Blue Origin совершила 15-й запуск корабля New Shepard с шестью туристами

Компания Джеффа Безоса (Jeff Bezos) Blue Origin 8 октября совершила 15-й суборбитальный туристический полёт, отправив шестерых пассажиров на борту ракеты-носителя New Shepard с космодрома в Западном Техасе. Полёт NS-36 прошёл в штатном режиме: первая ступень вернулась на Землю с вертикальной посадкой примерно через восемь минут после старта, а капсула с экипажем приземлилась в техасской пустыне под парашютами несколько минут спустя.

Ракета New Shepard стартовала в 9:40 по восточному времени США (17:40 МСК). На борту капсулы находились исполнительный директор в сфере франчайзинга Джефф Элгин (Jeff Elgin), медиа-предприниматель Данна Карагусова (Danna Karagussova), инженер-электрик Клинт Келли III (Clint Kelly III), сооснователь программного бизнеса и автор Аарон Ньюман (Aaron Newman), а также украинский бизнесмен и инвестор Виталий Островский (Vitalii Ostrovsky). Экипаж выбрал для себя название «Космические кочевники» (Space Nomads), что соответствует традиции Blue Origin, согласно которой каждый экипаж придумывает себе собственное имя.

Шестым пассажиром стал анонимный участник, пожелавший раскрыть свою личность только после завершения полёта. Им оказался Уилл Льюис (Will Lewis), генеральный директор и председатель совета директоров биотехнологической компании Insmed. Представитель Blue Origin Табита Липкин (Tabitha Lipkin) сообщила в ходе прямой трансляции, что он является опытным путешественником и рассматривает миссию NS-36 как исполнение своей давней мечты.

Примечательно, что для инженера Келли III этот полёт стал вторым: ранее он участвовал в миссии NS-22 в августе 2022 года, а в 1980-х годах он занимался пионерскими исследованиями в области робототехники и компьютерных наук в Агентстве перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).