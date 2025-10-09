Сегодня 09 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китай наладил выпуск детских игрушек с И...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай наладил выпуск детских игрушек с ИИ и готовится к мировой экспансии

По состоянию на октябрь 2025 года в Китае работают более 1500 компаний, которые выпускают игрушки с искусственным интеллектом, пишет MIT Technology Review со ссылкой на открытую базу Qichamao. Эти игрушки уже начали продаваться в других странах и получили противоречивые отзывы.

Источник изображения: haivivi.com

Источник изображения: haivivi.com

Ярким примером является BubblePal — устройство размером с шарик для настольного тенниса, которое крепится к любимой игрушке ребёнка и говорит за неё. В комплекте с устройством идёт приложение для смартфона, где можно выбрать одного из 39 персонажей от диснеевской Эльзы до китайской Нэчжа. Гаджет по цене $149 дебютировал летом 2024 года, и с тех пор он разошёлся тиражом в 200 000 единиц. Игрушку выпускает китайская Haivivi, и работает она на базе ИИ-моделей DeepSeek.

Ещё один примечательный вариант — игрушки в виде медведя, кролика или кактуса, которые выпускает китайский стартап FoloToy. После покупки родители настраивают устройство, которое перенимает их голос и речевые особенности. За весь 2024 год производитель продал 20 000 экземпляров этого товара и столько же только за I квартал 2025 года — по итогам всего 2025 года компания рассчитывает реализовать 300 000 единиц.

В декабре 2024 года продукция BubblePal появилась в США, сейчас игрушки с ИИ продаются также в Великобритании и Канаде; FoloToy можно купить более чем в десяти странах мира, в том числе в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Германии и Таиланде. Рынок образовательной электроники в Китае начал развиваться ещё в девяностые годы — BBK, например, выпускала электронные словари и «учебные машины», которые предлагались как учебные пособия: они читали вслух, рассказывали интерактивные истории и имитировали роль товарищей по играм. Пытаются не отставать и США: певица Граймс (Grimes) участвовала в разработке мягкой игрушки Grok, которая умеет адаптироваться под юных пользователей; отраслевой гигант Mattel хочет наделить разговорным ИИ Barbie и Hot Wheels — первые модели обещали представить в этом году.

Родители отзываются об игрушках с ИИ по-разному. Одни сетуют, что BubblePal даёт слишком многословные ответы, и ребёнок теряет интерес; другие жалуются на неразборчивую речь ИИ и потребность жать кнопку, что может быть сложно для малышей; третьи вообще говорят, что для ребёнка нет разницы, есть у игрушки ИИ или нет — больше всего детям хочется играть с родительскими смартфонами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На Китай приходится более половины мировых инвестиций в полупроводниковые стартапы
Китай продолжает закупать импортное оборудование для производства чипов на десятки миллиардов долларов
В лучших ИИ-ускорителях Huawei нашли чипы TSMC, Samsung и SK hynix, которых в Китае быть не должно
AMD обгонит Nvidia по техпроцессам: в ускорителях Instinct MI450 будут использоваться 2-нм чипы, а в Rubin — нет
Alibaba займётся созданием интеллектуальных роботов на базе ИИ-моделей Qwen
Дженсен Хуанг отправил в Samsung гарантийное письмо — в компании не верят, что Nvidia захочет закупать её HBM3E
Теги: китай, игрушка, ии
китай, игрушка, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Изгнанные Маском без выходного пособия топ-менеджеры Twitter добились «справедливости» через суд
Ловкость рук и никакого мошенничества: мегасделки OpenAI на $1 трлн сводятся к передаче денег по кругу
Дженсен Хуанг отправил в Samsung гарантийное письмо — в компании не верят, что Nvidia захочет закупать её HBM3E
Глава Nvidia заверил сотрудников, что будет платить по $100 000 за выдачу виз H-1B для них
Самое большое дополнение в истории Crusader Kings 3 не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый трейлер All Under Heaven
В Сбербанке началось массовое сокращение IT-специалистов, которое объясняют внедрением ИИ 20 мин.
ИИ-браузер Dia стал доступен всем пользователям macOS 36 мин.
Южноафриканский суд поддержал решение арбитража РФ о взыскании с Google 10 млрд рублей 39 мин.
Создатели Hyper Light Drifter и Solar Ash свернут разработку Hyper Light Breaker спустя девять месяцев в раннем доступе 2 ч.
Microsoft заключила партнёрское соглашение с Гарвардом — Copilot прокачают в области медицины 3 ч.
Уволенные Microsoft ветераны The Elder Scrolls Online основали Sackbird Studios, чтобы создавать «незабываемые» игры без оглядки на инвесторов 3 ч.
Осовремененная версия популярного квеста Syberia получила новый сюжетный трейлер 3 ч.
Salesforce не будет платить выкуп хакерам, укравшим из её базы данные 39 клиентов, включая Toyota и FedEx 3 ч.
Netflix анонсировала «совершенно новый способ игры», который выведет веселье на новый уровень — видеоигры для телевизоров 5 ч.
Discord сообщил об утечке удостоверений личности 70 000 пользователей 10 ч.
Круговая порука: всё больше аналитиков опасаются формирования «пузыря» на рынке ИИ 7 мин.
МТС полностью прекратит обслуживание сетей 3G в 2027 году 24 мин.
Китай наладил выпуск детских игрушек с ИИ и готовится к мировой экспансии 25 мин.
И целого триллиона мало: OpenAI заявляет, что готовит новые мегасделки для расширения инфраструктуры ИИ 30 мин.
Совокупная пропускная способность международных интернет-соединений достигла 1835 Тбит/с 2 ч.
Китай ограничил экспорт своих чипов и полупроводникового оборудования — ради «национальной безопасности» 3 ч.
Блоки питания MSI MAG GLS 80 Plus Gold получили платиновый рейтинг Cybnetics 3 ч.
AMD обгонит Nvidia по техпроцессам: в ускорителях Instinct MI450 будут использоваться 2-нм чипы, а в Rubin — нет 3 ч.
Alibaba займётся созданием интеллектуальных роботов на базе ИИ-моделей Qwen 3 ч.
Huawei попыталась продать свои ИИ-чипы Ascend в ОЭА, пока США тянули с поставками ускорителей NVIDIA на Ближний Восток 3 ч.