Китай наладил выпуск детских игрушек с ИИ и готовится к мировой экспансии

По состоянию на октябрь 2025 года в Китае работают более 1500 компаний, которые выпускают игрушки с искусственным интеллектом, пишет MIT Technology Review со ссылкой на открытую базу Qichamao. Эти игрушки уже начали продаваться в других странах и получили противоречивые отзывы.

Ярким примером является BubblePal — устройство размером с шарик для настольного тенниса, которое крепится к любимой игрушке ребёнка и говорит за неё. В комплекте с устройством идёт приложение для смартфона, где можно выбрать одного из 39 персонажей от диснеевской Эльзы до китайской Нэчжа. Гаджет по цене $149 дебютировал летом 2024 года, и с тех пор он разошёлся тиражом в 200 000 единиц. Игрушку выпускает китайская Haivivi, и работает она на базе ИИ-моделей DeepSeek.

Ещё один примечательный вариант — игрушки в виде медведя, кролика или кактуса, которые выпускает китайский стартап FoloToy. После покупки родители настраивают устройство, которое перенимает их голос и речевые особенности. За весь 2024 год производитель продал 20 000 экземпляров этого товара и столько же только за I квартал 2025 года — по итогам всего 2025 года компания рассчитывает реализовать 300 000 единиц.

В декабре 2024 года продукция BubblePal появилась в США, сейчас игрушки с ИИ продаются также в Великобритании и Канаде; FoloToy можно купить более чем в десяти странах мира, в том числе в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Германии и Таиланде. Рынок образовательной электроники в Китае начал развиваться ещё в девяностые годы — BBK, например, выпускала электронные словари и «учебные машины», которые предлагались как учебные пособия: они читали вслух, рассказывали интерактивные истории и имитировали роль товарищей по играм. Пытаются не отставать и США: певица Граймс (Grimes) участвовала в разработке мягкой игрушки Grok, которая умеет адаптироваться под юных пользователей; отраслевой гигант Mattel хочет наделить разговорным ИИ Barbie и Hot Wheels — первые модели обещали представить в этом году.

Родители отзываются об игрушках с ИИ по-разному. Одни сетуют, что BubblePal даёт слишком многословные ответы, и ребёнок теряет интерес; другие жалуются на неразборчивую речь ИИ и потребность жать кнопку, что может быть сложно для малышей; третьи вообще говорят, что для ребёнка нет разницы, есть у игрушки ИИ или нет — больше всего детям хочется играть с родительскими смартфонами.