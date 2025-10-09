Сегодня 09 октября 2025
Новости Software
Доступ в интернет по выходным сохранится — Минцифры отрицает планы по отключению России от всемирной сети

Последнее время в мессенджерах стали распространяться сообщения якобы от лица Минцифры России о планах по ограничению доступа в интернет по выходным дням. Сегодня регулятор официально опроверг эту информацию в своём Telegram-канале, заявив, что она не соответствует действительности.

Источник изображения: Thomas Jensen / Unsplash

Источник изображения: Thomas Jensen / Unsplash

«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности. Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Никаких планов по отключению нет», — говорится в сообщении ведомства.

Ведомство рекомендует пользователям не доверять непроверенным источникам. Достоверную информацию можно получить на веб-сайте Минцифры, а также в официальных каналах министерства в мессенджерах Max и Telegram.

Источник:

Теги: интренет, россия, минцифры россии, рунет
