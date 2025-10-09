Сегодня 09 октября 2025
Новости Software
Ремастер ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel с улучшенной графикой и современным интерфейсом выйдет 11 ноября

Разработчики из SparklingBit совместно с издательством THQ Nordic сообщили, что ремастер фэнтезийного ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel поступит в продажу 11 ноября.

Источник изображения: THQ Nordic

Источник изображения: THQ Nordic

Sacred 2 Remaster от исходной игры отличается более отзывчивым управлением, современным интерфейсом и улучшенной графикой. Проект содержит все дополнения и критически важные обновления, которые в своё время получила Sacred 2.

Улучшенная версия Sacred 2: Fallen Angel предложит геймерам вновь посетить Анкарию — огромный фэнтезийный мир с опасными подземельями, древними тайнами и уникальными боевыми искусствами. По сюжету таинственный источник энергии, который когда-то принёс процветание, стал причиной разложения, конфликтов и всеобщего хаоса.

В разгар «войны и предательства» появляются шесть героев (седьмой был добавлен только в дополнении Ice & Blood), которым предстоит навести порядок в Анкарии.

Sacred 2 Remaster выйдет 11 ноября на PC, PS5, Xbox Series X и S. Оригинальная Sacred 2: Fallen Angel вышла в ноябре 2008-го на PC, а на консолях PS3 и Xbox 360 — в середине 2009-го.

Источник:

Теги: sacred 2 remaster, sacred 2: fallen angel, sparklingbit, thq nordic, ролевой экшен
