Intel представила графическую архитектуру Xe3 для Panther Lake и пообещала прибавку в производительности на 50 %

Intel раскрыла первые подробности о платформе Panther Lake и связанной с ней графической архитектуре Xe3, представляющей собой третье поколение архитектуры Xe. Новая графика Intel появится в мобильных процессорах и будет предлагаться с 4 или 12 ядрами Xe3.

По данным Intel, новый векторный движок Xe3 обеспечивает на 25 % больше потоков, поддерживает переменное распределение регистров и деквантование FP8 для задач искусственного интеллекта и графики. Каждое ядро Xe3 объединяет восемь 512-битных векторных движков, восемь 2048-битных движков XMX и имеет на 33 % больше общего кэша L1/SLM по сравнению с Xe2.

Для фиксированных функций новый менеджер URB (URG) в составе Xe3 предлагает двукратное увеличение скорости анизотропной фильтрации и двукратное увеличение скорости stencil-теста (его результат определяет, будет ли нарисован пиксель, соответствующий фрагменту, или нет, — прим. ред). Усовершенствованный блок трассировки лучей обеспечит динамическое управление лучами для асинхронной трассировки лучей, повышая эффективность конвейера. Что касается медиавозможностей, новая архитектура поддерживает кодирование/декодирование AV1, декодирование VVC и eDP 1.5, а также 10-битные форматы AVC и Sony XAVC-H/H-S/S.

По оценкам Intel, графика Xe3 обеспечивает более чем на 50 % более высокую производительность, чем Xe2 в составе Lunar Lake при той же мощности, и более чем на 40 % более высокую производительность на ватт, чем встроенная графика Arrow Lake-H.

Компания поделилась результатами внутренних тестов, которые показывают прирост эффективности новой графики до 7,4 раза, с наибольшим приростом в операциях записи глубины (в 7,4 раза) и шейдерах с высоким давлением на регистры (в 3,1 раза).

В составе процессоров Panther Lake будут использоваться одна из двух конфигураций GPU на базе Xe3:

с 12 ядрами Xe3, в состав которых входят 96 матричных движков XMX, 16 Мбайт кеш-памяти L2 и 12 блоков трассировки лучей;

с 4 ядрами Xe3, в которые входит 32 матричных движка XMX, 4 Мбайт кеша L2 и 4 блока трассировки лучей.

Версия Xe3 с 12 ядрами предназначена для систем без дискретных графических видеокарт, а четырёхъядерный вариант GPU предназначен для ноутбуков со сверхнизким энергопотреблением, где встроенная графика работает в паре с дискретными графическими процессорами. Intel подчёркивает, что процессоры с 12-ядерной конфигурацией GPU будут поддерживать 12 линий PCIe, зато процессоры с более простым встроенным GPU — до 20 линий PCIe, что отражает различия в компоновке SoC.

Новая архитектура также масштабирует модуль Render slice, увеличивая количество ядер Xe на слайс с четырёх в Xe2 до шести в Xe3, что на 50 % увеличивает плотность ядер и блоков рендеринга. Это расширение определяет более широкие возможности конфигурации и повышает эффективность SoC.

Intel добавляет, что ускорение XMX в Xe3 обеспечивает производительность до 120 TOPS на 12-ядерном GPU по сравнению с 67 TOPS в предыдущем 8-ядерном Xe2. Одновременно с выпуском Xe3 также будут обновлены компилятор и программное обеспечение, что позволит более быстрое планирование, улучшенное распределение переменных регистров и интеграцию DirectX Cooperative Vectors в сотрудничестве с Microsoft.

Наконец, Intel подтвердила, что на первом этапе Xe3 станет основой интегрированных графических процессоров серии Arc B. Усовершенствованная архитектура Xe3P для дискретных видеокарт находится в разработке. Она станет основой следующего поколения видеокарт Arc после Battlemage, а также будет ориентирована на новые платформы, такие как Nova Lake.