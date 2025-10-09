Сегодня 09 октября 2025
«МТС Банк» встроил банковскую карту в SIM, и теперь бесконтактная оплата работает даже в кнопочном телефоне

На юбилейном форуме инновационных финансовых технологий «Финополис 2025» представитель ПАО «МТС-Банк» показал прототип SIM-карты со встроенной банковской картой «МТС Деньги». Эта технология не требует подключения к интернету и позволяет одним касанием совершать платежи как с современного смартфона, так и с кнопочного «бабушкофона».

Источник изображения: «МТС-Банк»

Источник изображения: «МТС-Банк»

Представленная платёжная технология реализована в виде обычной SIM-карты. Разработчики утверждают, что безопасность обеспечивается благодаря физическому разделению непосредственно SIM-чипа и платёжного элемента для банковских операций. В корпус банковской SIM-карты встроены Bluetooth и NFC-антенны, что позволяет производить оплату даже с устройства, в котором отсутствует NFC-модуль. Владелец такой SIM-карты сможет активировать сразу две банковские карты.

«Технологии “МТС Финтех” превращают привычную нам сим-карту в платёжный инструмент, для которого не нужен пластиковый носитель, стикер на телефон или отдельное мобильное приложение. Это уникальный симбиоз, который стирает границы между телекомом и банкингом, объединяя два флагманских продукта экосистемы — сотовую связь и банковскую карту. Более того, новая технология даёт равные возможности владельцам суперсовременных смартфонов и простых кнопочных телефонов. Просто вставляете сим-карту и безопасно оплачиваете товары и услуги, приложив устройство к терминалу», — рассказал председатель правления «МТС Банка» Эдуард Иссопов.

В ближайшее время «МТС-Банк» планирует пилотный выпуск нового типа SIM-карт. Все привычные для пользователя мобильного банка операции, такие как подключение, выбор или отключение карты, платежи и история операций, будут доступны в стандартном мобильном приложении банка.

Теги: мтс-банк, sim-карта, банковская карта, мобильные технологии, мобильные платежи
