Blue Origin готовит второй запуск тяжёлой ракеты New Glenn — компания хочет попытаться вернуть первую ступень

Накануне Blue Origin выкатила первую ступень тяжёлой орбитальной ракеты New Glenn из ангара во Флориде, и тем самым начала заключительный этап подготовки к её второму запуску. Космический подрядчик попытается посадить первую ступень на плавучую платформу, но это будет очень непросто.

Источник изображений: x.com/blueorigin

Blue Origin опубликовала видеозапись вывоза первой ступени на стартовый комплекс 36, но не уточнила дату запуска миссии, которая предполагает вывод на орбиту двух полезных нагрузок, предназначенных для работы на другой планете — двух аппаратов ESCAPADE для изучения солнечного ветра на Марсе. Если все предпусковые мероприятия, включая огневые испытания первой ступени, завершатся успешно, запуск может произойти в период с 9 по 11 ноября, сообщает Ars Technica со ссылкой на собственные источники.

Компания возлагает большие надежды на этот ускоритель, который называется «Never Tell Me The Odds» («Никогда не говори мне о шансах»), — она надеется восстановить его и использовать повторно. Для этого потребуется посадить его на плавучую платформу Jacklyn — по версии инженеров Blue Origin, вероятность успеха составляет 75 %.

Эта оценка представляется завышенной. В январе ракета полетела в первый раз, но после успешного вывода полезной нагрузки на орбиту первая ступень была потеряна, и компания раскрыла не так много сведений об инциденте. Очевидно, что у неё просто не было возможности испытать множество важных аспектов управления полётом ракеты в атмосфере и её стабилизации для приземления. Точная посадка требует тщательной настройки обширного набора ПО.

SpaceX с её Falcon 9 в своё время пришлось непросто. Впервые она попыталась произвести управляемый спуск первой ступени в океан во время шестого запуска ракеты в сентябре 2013 года. Сделать это удалось лишь в ходе девятой миссии. Посадить ускоритель на плавучую платформу компания попыталась лишь в январе 2015 года, и у неё не получилось. После 20-го старта Falcon 9 успешно села на сушу, а после 23-го, в апреле 2016 года, — на плавучую платформу. И попытки сделать это она предпринимала не в каждом из 23 полётов. Некоторые из инженеров Blue Origin тогда работали в SpaceX, и опыт может пойти им на пользу. Но задачу это отнюдь не упрощает.

Чтобы программа New Glenn сначала вышла на безубыточность, а затем стала приносить прибыль, Blue Origin придётся как можно быстрее продемонстрировать возможность повторного использования ракеты. Производство первой ступени обходится в $100 млн — значительная доля этих затрат предусматривает многоразовый режим. Но эти преимущества проявятся только после того, как ракета приземлится в хорошем состоянии. Компания планирует отремонтировать экземпляр «Never Tell Me The Odds» уже к третьему полёту New Glenn, на который придётся запуск лунного модуля Mark 1, и при благоприятном стечении обстоятельств это займёт около 90 дней. Но это тоже маловероятно. SpaceX, например, не стала повторно использовать первый ускоритель Falcon 9, который успешно совершил посадку; а тот, что полетел второй раз, компания перед этим 365 дней изучала и ремонтировала.

Источник:

blue origin, new glenn, ракета-носитель
