Ferrari анонсировала свой первый электрокар Elettrica: четыре мотора, 1000 л.с., запас хода 530 км и усилитель рёва

Мировая премьера нового электрического Ferrari запланирована на лето 2026 года, а пока компания раскрыла первые детали своего будущего «гран-туризмо» с нулевым выхлопом под кодовым названием Elettrica. Ожидается, что суммарная мощность электродвигателей достигнет 1000 л.с., а аккумуляторная батарея высокой плотности обеспечит запас хода более 530 км. Производитель заявил о «передовых технологиях шасси» и реалистичной имитации звука мотора в зависимости от нагрузки.

Источник изображений: carscoops.com

Источник изображений: carscoops.com

По словам Ferrari, все основные системы и компоненты электромобиля разработаны и изготовлены собственными силами, что гарантирует «непревзойдённый уровень производительности». Ferrari отказалась от искусственной имитации работы двигателя. Датчик улавливает реальные механические вибрации силового агрегата, которые затем усиливаются, создавая то, что компания описывает как «естественный, меняющийся тон, отражающий характер вождения автомобиля».

Elettrica будет оснащаться четырьмя электродвигателями. Передняя силовая установка развивает мощность 282 л.с. (210 кВт), а задние электродвигатели добавляют ещё 831 л.с. (620 кВт). В режиме Boost общая мощность превышает 986 л.с. (735 кВт). С такой настройкой автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды и достигает максимальной скорости 310 км/ч. В зависимости от дорожных условий водители смогут выбирать один из трёх режимов: Range, Tour и Performance. Система Torque Shift Engagement предлагает пять уровней мощности и крутящего момента, переключаемых правым подрулевым переключателем, в то время как левый регулирует интенсивность торможения.

Аккумуляторная батарея интегрирована в днище кузова, что снижает центр тяжести на 80 мм по сравнению с аналогичной моделью с двигателем внутреннего сгорания. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 122 кВт⋅ч, а плотность энергии — 195 Вт⋅ч/кг, что, по заявлению Ferrari, является самым высоким показателем среди серийных электромобилей. Система также оснащена усовершенствованной системой охлаждения и поддерживает сверхбыструю зарядку постоянным током мощностью до 350 кВт. Автопроизводитель утверждает, что запас хода превысит 530 км (329 миль).

Кузов и шасси изготовлены на 75 % из переработанного алюминия, а принципы дизайна вдохновлены среднемоторными и заднемоторными «берлинеттами» компании. Колёсная база составляет 2960 мм. В шасси использована фирменная 48-вольтовая активная подвеска, известная по моделям Purosangue и F80, которая обеспечивает комфорт в сочетании с точным контролем. При массе 2300 кг это будет самый тяжёлый Ferrari из когда-либо созданных.

Мировая премьера первого электромобиля Ferrari запланирована на весну 2026 года. Производство будет налажено на новом заводе E-Building в Маранелло, созданном специально для выпуска электромобилей и гибридных автомобилей.

Источник:

Теги: ferrari, электромобиль
