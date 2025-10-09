Приложение OpenAI Sora скачали 1 млн раз менее чем за пять дней

Выпушенное недавно приложение OpenAI Sora для ИИ-генерации видео скачали более 1 млн раз менее чем за пять дней. Об этом в своём аккаунте в социальной сети X написал руководитель команды Sora Билл Пиблз (Bill Peebles). Он отметил, что ИИ-генератор добился такого успеха даже быстрее ChatGPT, популярного ИИ-бота OpenAI, которым в настоящее время еженедельно пользуются более 800 млн человек по всему миру.

Ещё более впечатляющим достижение Sora делает то, что приложение доступно только на устройствах с операционной системой Apple iOS и для его загрузки требуется получить приглашение. Это означает, что для скачивания Sora нужно получить специальный код. Несмотря на эти ограничения, ИИ-генератор сумел занять первое место в рейтинге магазина цифрового контента Apple App Store.

«Команда усердно работает, чтобы не отстать от стремительного роста», — написал Пиблз в одном из недавних постов в соцсети X.

Запуск Sora сопровождался бурной реакцией со стороны общественности, в том числе в плане обсуждения того, что алгоритм может нарушать авторские права. На платформе можно найти множество роликов с защищёнными авторским правом персонажами, например, из мультфильмов «Губка Боб квадратные штаны», «Рик и Морти» и «Южный парк». Более того, пользователи могут сами генерировать подобные ролики.

Ассоциация кинокомпаний, представляющая интересы телевизионной, кино- и видеоиндустрии заявила, что «ролики, нарушающие права на фильмы, шоу и персонажей членов ассоциации широко распространены на платформе OpenAI». Гендиректор Ассоциации кинокомпаний Чарльз Ривкин (Charles Rivkin) заявил, что «OpenAI должна предпринять незамедлительные и решительные действия для решения этой проблемы». Он добавил, что действующее законодательство об авторском праве защищает права авторов и вполне применимо в данном случае.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что компания в скором времени предоставит правообладателям больше возможностей в плане контроля контента, защищённого авторским правом. Об этом он написал в блоге компании в конце прошлой недели.