Новый трейлер раскрыл дату выхода Skate Story — сюрреалистического приключения о демоне-скейтере из стекла и боли

Издательство Devolver Digital и разработчик Сэм Энг (Sam Eng) в составе нью-йоркской студии by Sam Eng объявили дату выхода своего сюрреалистического скейтерского приключения Skate Story.

Напомним, Skate Story находится в производстве как минимум с января 2020 года. Летом 2022-го Энг заручился поддержкой Devolver Digital. Релиз ожидался сначала в 2023-м, потом в 2024-м, а до недавних пор — в 2025-м.

Как стало известно, Skate Story поступит в продажу 8 декабря 2025 года для PC (Steam), PS5 и Nintendo Switch 2. Анонс сопровождался завораживающим геймплейным трейлером (см. ролик ниже).

Помимо даты выхода Skate Story, двухминутное видео раскрывает, что в Steam появилась бесплатная демоверсия проекта. Пробное издание станет частью предстоящего фестиваля «Играм быть» на площадке Valve.

Skate Story повествует о демоне из стекла и боли, которому дьявол даёт простое, но почти невыполнимое задание: доехать на скейтборде до Луны и проглотить её. В обмен на это героя отпустят из преисподней.

Игрокам предстоит пройти путь от хрупкого новичка до закалённого скейтера, осваивать более 70 скейтерских трюков (олли, кикфлипы, гринды, тейлслайды), уничтожать демонов и спасать другие измученные души.

Обещают девять кругов подземного мира, потустороннюю красоту сюрреалистических пейзажей, индивидуализацию доски и психоделический саундтрек от нью-йоркской музыкальной группы Blood Cultures. Игра поддерживает только английский язык.