Китайская Deep Robotics представила первого «непромокаемого» гуманоидного робота

Китайская Deep Robotics представила DR02 — этот человекоподобный робот предназначен для непрерывного выполнения задач в непростых промышленных и уличных условиях. Его конструкцию отличает защита по стандарту IP66 от воды и пыли, а также способность работать в широком диапазоне температур.

Источник изображения: Deep Robotics

Источник изображения: Deep Robotics

Защита класса IP66 означает, что Deep Robotics DR02 защищён от воздействия струй воды и полностью пыленепроницаем — он может работать в пыли, в условиях высокой влажности и под дождём. Диапазон рабочих температур от -20 °C до +50 °C позволяет использовать робота в ситуациях, где сложное электронное оборудование обычно не применяется: на объектах под открытым небом, в холодильных складах и в цехах с высокой температурой.

Рост DR02 составляет 175 см, что позволяет ему маневрировать в существующих рабочих пространствах. Грузоподъёмность каждой из его рук составляет 10 кг, и он способен переносить грузы массой до 20 кг. Робот уверенно передвигается, скорость его ходьбы составляет 1,5 м/с, он может преодолевать лестницы и склоны крутизной до 20°. На борту Deep Robotics DR02 имеется набор сенсоров для обработки сигналов внешнего мира; встроенная вычислительная система имеет производительность 275 TOPS.

Учитывая, что задачи по техобслуживанию в промышленных условиях приходится решать с учётом некоторых ограничений, Deep Robotics предусмотрела возможность быстрой замены рук и ног DR02 — это упрощает ремонт и сокращает время простоя. Чтобы делать выводы о возможности применения робота на практике, потребуется посмотреть, как он проявит себя в реальных пилотных программах и насколько быстро сможет внедряться в действующие рабочие процессы.

Deep Robotics пока не раскрыла многих важных аспектов DR02: неизвестно, насколько он функционален в автономном режиме, сколько он сможет проработать на одном заряде аккумулятора, не оглашается даже его цена. Впрочем, защищённая конструкция — это важное качество, которого пока не хватает многим человекоподобным роботам, и которое до сих пор остаётся препятствием к их широкому развёртыванию.

Теги: deep robotics, робот, гуманоид
