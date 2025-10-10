Представлен Figure 03 — человекоподобный робот для работы и дома, который будет выпускаться десятками тысяч

Американская компания Figure AI представила Figure 03 — этот человекоподобный робот третьего поколения оптимизирован для массового производства, а применяться он может как в быту, так и при решении коммерческих задач.

Figure 03 оптимизирован для крупносерийного производства на новом предприятии компании BotQ и может похвастаться тесной интеграцией с программной платформой собственной разработки Helix AI. Проект направлен на ускорение перехода человекоподобных роботов из исследовательских лабораторий в повседневную жизнь и рабочую среду — производитель решил укрепить свои позиции после того, как Figure 02 в январе 2025 года сделал копанию прибыльной. Figure уже построила завод BotQ, способный производить 12 000 роботов в год, но её долгосрочная цель — выпустить 100 000 машин в ближайшие четыре года.

Оптимизация для массового производства потребовала переработать практически каждый компонент конструкции, чтобы произвести переход от дорогостоящей обработки на станках с ЧПУ к технологиям литья металла и пластика и значительно снизить себестоимость каждой единицы продукции. Figure применила стратегию вертикальной интеграции, при которой она самостоятельно прорабатывает и контролирует каждый этап производственного цикла, а также модель проектирования с ориентацией на производство. Обе меры призваны решить проблему масштабируемости, которая остаётся актуальной для всей отрасли робототехники.

Основу программной части Figure 03 составляет разработанная собственными усилиями компании платформа искусственного интеллекта Helix. В феврале 2025 года Figure отказалась от услуг OpenAI, чтобы обучить ИИ-модель для роботов самостоятельно. Helix сочетает функции зрения, обработки языка и действий, позволяя роботу обучаться в среде. Для поддержки этой ИИ-модели компания полностью переработала аппаратную часть. У зрительной системы удвоилась частота кадров, задержка сократилась на три четверти, а поле зрения камер выросло на 60 %. Встроенные в ладони камеры теперь помогают машине с визуальным восприятием в ограниченном пространстве; тактильные датчики на руках достаточно чувствительны, чтобы зафиксировать вес скрепки — это обеспечивает точный контроль при работе с хрупкими и нестандартными предметами.

Предназначенная для домашнего использования версия Figure 03 отличается уменьшенной массой и покрытием из мягкой, легко моющейся текстильной ткани, здесь более качественная аудиосистема и беспроводная индуктивная зарядка в ногах — робот занимается своим обслуживанием самостоятельно и может трудиться почти непрерывно. Присутствует модуль связи 5G в миллиметровом диапазоне с поддержкой скорости до 10 Гбит/с для быстрой выгрузки данных при обучении парка техники. Коммерческий вариант комплектуется приводами, которые работают вдвое быстрее и имеют повышенную плотность крутящего момента. Промышленный Figure 03 перемещает предметы быстрее, а его усовершенствованные конечности могут манипулировать более широким спектром объектов, в том числе сложными предметами, такими как полиэтиленовые пакеты.