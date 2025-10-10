Сегодня 10 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Представлен Figure 03 — человекоподобный...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен Figure 03 — человекоподобный робот для работы и дома, который будет выпускаться десятками тысяч

Американская компания Figure AI представила Figure 03 — этот человекоподобный робот третьего поколения оптимизирован для массового производства, а применяться он может как в быту, так и при решении коммерческих задач.

Источник изображений: figure.ai

Источник изображений: figure.ai

Figure 03 оптимизирован для крупносерийного производства на новом предприятии компании BotQ и может похвастаться тесной интеграцией с программной платформой собственной разработки Helix AI. Проект направлен на ускорение перехода человекоподобных роботов из исследовательских лабораторий в повседневную жизнь и рабочую среду — производитель решил укрепить свои позиции после того, как Figure 02 в январе 2025 года сделал копанию прибыльной. Figure уже построила завод BotQ, способный производить 12 000 роботов в год, но её долгосрочная цель — выпустить 100 000 машин в ближайшие четыре года.

Оптимизация для массового производства потребовала переработать практически каждый компонент конструкции, чтобы произвести переход от дорогостоящей обработки на станках с ЧПУ к технологиям литья металла и пластика и значительно снизить себестоимость каждой единицы продукции. Figure применила стратегию вертикальной интеграции, при которой она самостоятельно прорабатывает и контролирует каждый этап производственного цикла, а также модель проектирования с ориентацией на производство. Обе меры призваны решить проблему масштабируемости, которая остаётся актуальной для всей отрасли робототехники.

Основу программной части Figure 03 составляет разработанная собственными усилиями компании платформа искусственного интеллекта Helix. В феврале 2025 года Figure отказалась от услуг OpenAI, чтобы обучить ИИ-модель для роботов самостоятельно. Helix сочетает функции зрения, обработки языка и действий, позволяя роботу обучаться в среде. Для поддержки этой ИИ-модели компания полностью переработала аппаратную часть. У зрительной системы удвоилась частота кадров, задержка сократилась на три четверти, а поле зрения камер выросло на 60 %. Встроенные в ладони камеры теперь помогают машине с визуальным восприятием в ограниченном пространстве; тактильные датчики на руках достаточно чувствительны, чтобы зафиксировать вес скрепки — это обеспечивает точный контроль при работе с хрупкими и нестандартными предметами.

Предназначенная для домашнего использования версия Figure 03 отличается уменьшенной массой и покрытием из мягкой, легко моющейся текстильной ткани, здесь более качественная аудиосистема и беспроводная индуктивная зарядка в ногах — робот занимается своим обслуживанием самостоятельно и может трудиться почти непрерывно. Присутствует модуль связи 5G в миллиметровом диапазоне с поддержкой скорости до 10 Гбит/с для быстрой выгрузки данных при обучении парка техники. Коммерческий вариант комплектуется приводами, которые работают вдвое быстрее и имеют повышенную плотность крутящего момента. Промышленный Figure 03 перемещает предметы быстрее, а его усовершенствованные конечности могут манипулировать более широким спектром объектов, в том числе сложными предметами, такими как полиэтиленовые пакеты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайская Deep Robotics представила первого «непромокаемого» гуманоидного робота
Tesla отложила планы по массовому выпуску роботов Optimus в этом году
«Моё кунг-фу сильнее твоего»: робот Tesla Optimus сам научился боевым приёмам и это только начало
SoftBank объявила о покупке робототехнического подразделения ABB Group
Alibaba займётся созданием интеллектуальных роботов на базе ИИ-моделей Qwen
В России стартовали продажи роботов-пылесосов Dreame MatriX10 Ultra и Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
Теги: figure, робот
figure, робот
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Запрет установки Windows 11 с локальным аккаунтом не сработал — пользователи нашли новые обходные пути
Уволенные Microsoft ветераны The Elder Scrolls Online основали Sackbird Studios, чтобы создавать «незабываемые» игры без оглядки на инвесторов
Дженсен Хуанг отправил в Samsung гарантийное письмо — в компании не верят, что Nvidia захочет закупать её HBM3E
Apple берёт контроль: паранормальный экшен Control скоро выйдет на iPhone, iPad и даже Vision Pro
Ремастер ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel с улучшенной графикой и современным интерфейсом выйдет 11 ноября
Моддер добавил в Cyberpunk 2077 аналог Wordle, но с поправкой на сленг Найт-Сити 6 мин.
«Готовим фойе к прибытию первых гостей»: Pathologic 3 получит новую демоверсию в Steam, а «Карантин» подходит к концу 2 ч.
Новый трейлер раскрыл дату выхода Skate Story — сюрреалистического приключения о демоне-скейтере из стекла и боли 4 ч.
«Вернись, я всё прощу»: YouTube позволит некоторым заблокированным авторам вернуться на платформу 12 ч.
Новая статья: Лишнего не надо: обзор тематических поисковых сервисов 13 ч.
Почти $1 млрд сборов гарантировал экранизации Minecraft продолжение — первый тизер и дата выхода «Minecraft в кино 2» 14 ч.
MachineGames отметит 15-летие крупным обновлением для Indiana Jones and the Great Circle с «Новой игрой +» и другими востребованными улучшениями 15 ч.
Яркий мультиплеер и бледная кампания: критики вынесли вердикт Battlefield 6 16 ч.
Приложение OpenAI Sora скачали 1 млн раз менее чем за пять дней 17 ч.
Heroes of Might & Magic: Olden Era всё-таки не выйдет в 2025 году, но есть и хорошая новость — в Steam доступна демоверсия 17 ч.
Представлен Figure 03 — человекоподобный робот для работы и дома, который будет выпускаться десятками тысяч 16 мин.
TSMC во втором квартале нарастила долю на контрактном рынке до 71 % 42 мин.
AMD представила Ethernet-адаптеры Solarflare X4 со сверхнизкой задержкой 2 ч.
Левитирующие электроны — новые кандидаты на роль идеальных кубитов 2 ч.
Китайская Deep Robotics представила первого «непромокаемого» гуманоидного робота 2 ч.
В Китае запущено полностью независимое производство подложек из карбида кремния 3 ч.
Intel готовит новый GPU-ускоритель, оптимизированный для инференса 3 ч.
Китайская таможня чинит препоны для ввоза в страну ускорителей Nvidia и не только 4 ч.
Сверхпрочный планшет OSCAL Spider 10 с батареей на 20 000 мА·ч поступил в глобальную продажу 4 ч.
Смартфоны Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro с камерами с оптикой Leica поступили в продажу 4 ч.