Intel сократит опенсорсные разработки, потому что ими бессовестно пользуются конкуренты

На протяжении многих лет корпорация Intel уделяла достаточно внимания поддержке экосистемы ПО с открытым исходным кодом, поскольку исторически её x86-совместимые процессоры имели большое распространение. Действующее руководство Intel склоняется к мысли, что далее в этой сфере следует соблюдать баланс интересов и не давать равные возможности конкурентам компании.

Это становится понятно, как отмечает The Register, из слов главы серверного бизнеса Intel Кеворка Кечичяна (Kevork Kechichian), которые прозвучали во время мероприятия для прессы и аналитиков, устроенного компанией на прошлой неделе в Аризоне. «Мы должны найти баланс, при котором могли бы использовать это преимущество для Intel, но не давать возможность всем прочим схватить это и убежать», — заявил представитель компании. Другими словами, Intel не хочет поддерживать своих конкурентов, давая им дополнительные возможности за свой счёт.

При этом Кечичян подчеркнул, что у Intel нет намерений прекратить поддержку сообщества в сфере ПО с открытым исходным кодом: «У нас нет намерений когда-либо забросить открытый исходный код. Есть много людей, которые получают выгоду от существенных инвестиций, которые Intel делает в эту сферу, — подчеркнул представитель компании. — Мы просто должны понять, как можем получить из этого больше, чем кто-либо другой за счёт наших инвестиций». Компания, по его словам, будет много внимания уделять поддержке открытого исходного кода, но важно не только усилить сообщества, которые поддерживались десятилетиями, но и выделить уникальные сильные стороны Intel.

Принцип свободного доступа к программным разработкам Intel позволяет конкурентам на базе её решений создавать собственные более совершенные библиотеки. При этом остаётся загадкой, каким образом Intel может ограничить конкурентов в подобных возможностях. Возможно, часть программного кода компания сохранит закрытой. Например, в составе библиотек OneMKL код низкого уровня остаётся закрытым, тогда как интерфейсы верхнего уровня открыты для использования сторонними разработчиками. Продукция конкурентов с программным обеспечением Intel может работать хуже, чем с процессорами этой марки. В конце концов, ситуация с поддержкой сообщества Open Source может ухудшиться хотя бы силу массовых сокращений инженеров Intel.