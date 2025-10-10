«Настоящая игра престолов»: разработчики «Смуты» рассказали, чего ждать от сюжета «Земского собора»

Российская студия Cyberia Nova опубликовала дневник разработки приключенческого экшена «Земский собор» во вселенной исторического ролевого боевика «Смута». Выпуск посвящён созданию сюжета игры.

Напомним, игрокам «Земского собора» достанется роль знакомого по «Смуте» казака Кирши — друга и соратника боярина Юрия Милославского. Сюжет проекта крутится вокруг проведения и итогов Земского собора.

По словам творческого руководителя Cyberia Nova Сергея Русских, в те дни страсти кипели нешуточные. В «водоворот исторических событий оказались втянуты все», и вокруг Земского собора «развернулась настоящая игра престолов».

Вся игра представляет собой рассказ Кирши о произошедших событиях, поэтому в некоторых эпизодах действительность может быть немного приукрашена казаком. По мнению Русских, это делает историю «по-настоящему увлекательной».

С сюжетной точки зрения «Земский собор» предложит детектив с загадками, тайнами и расследованиями. В проекте переплетаются старинные легенды и мистически суеверия, но за ними скрываются простые человеческие мотивы.

Обещают приключение на 6–7 часов, более живой и насыщенный мир по сравнению со «Смутой», засады как часть геймплея, четыре фракции с возможностью влиять на расстановку сил и новых персонажей, включая «камео Лжедмитрия III».

«Земский собор» выйдет 4 ноября в VK Play и достанется покупателям «Смуты» бесплатно. В Cyberia Nova хотят, чтобы каждый, кто запустит игру, не просто её прошёл, а «прожил это приключение вместе с Киршей».