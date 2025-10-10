Copilot в Windows теперь может создавать документы Office и подключаться к Gmail

Компания Microsoft обновила приложение Copilot для Windows, наделив его возможностью создавать документы прямо из чата и подключаться к учётным записям Gmail и Outlook. В настоящий момент обновление проходит тестирование участниками программы предварительной оценки Windows, а затем станет доступно всем пользователям Windows 11.

Copilot для Windows теперь может создавать документы Word, таблицы Excel, презентации PowerPoint и PDF-файлы прямо из интерфейса чата. «С помощью одного запроса вы можете мгновенно превратить идеи, заметки и данные в редактируемые документы, которыми можно делиться, без дополнительных действий или инструментов. А для ответов длиной 600 символов и более Copilot также включает кнопку экспорта по умолчанию, которая позволяет отправлять текст непосредственно в Word, PowerPoint, Excel или PDF», — поясняет команда Microsoft Copilot в официальном блоге.

Copilot также можно связать с учётными записями Outlook или Gmail, чтобы ИИ-помощник мог находить контент в онлайн-аккаунтах пользователей. Например, Copilot можно попросить найти все счета компании в почтовом ящике или адрес электронной почты нужного контакта.

Указанная функция предоставляется по желанию. Пользователю необходимо привязать учётную запись Outlook или Google в настройках связанных приложений. К ней можно подключить OneDrive, Outlook, «Google Диск», Gmail, «Google Календарь» и «Google Контакты».

Обновлённое приложение Copilot для Windows выйдет раньше нового приложения OneDrive, которое Microsoft планирует выпустить в следующем году. Обновлённое приложение OneDrive для Windows будет включать в себя новый режим галереи, слайд-шоу на базе ИИ и функции редактирования.