Китайские светодиоды проникли в российск...
Китайские светодиоды проникли в российские LED-лампы, дискредитировав импортозамещение

Минпромторг с начала года исключил из реестра отечественной продукции пять компаний, занимающихся производством светотехники. Причиной этого стало то, что производители использовали отечественные светодиоды в тестовых партиях, после чего переходили на более дешёвые китайские аналоги, что помогало им занижать цены и побеждать в тендерах на госзакупки. Всего же в нынешнем году ведомство провело 13 внеплановых проверок российских производителей светотехники.

Источник изображения: Jakub Żerdzicki / Unsplash

Источник изображения: Jakub Żerdzicki / Unsplash

В сообщении сказано, что для попадания в реестр производители осуществляли закупку тестовой партии светодиодов российского производства. После попадания в реестр они начинали использовать в своей продукции китайские светодиоды, за счёт чего им удавалось занижать цены для победы в тендерах на госзакупки. Отмечается, что штрафы по совершённым закупкам не превышают 50 тыс. рублей, причём в случае выявления нарушения в рамках использования иностранной продукции под видом российской штрафуется только сам заказчик, а поставщик избегает наказания.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что проверки продукции из реестра проводятся на этапе включения, а также в рамках дальнейшего мониторинга. «Министерство последовательно работает над совершенствованием механизмов контроля. В том числе прорабатываются меры, направленные на повышение ответственности всех участников процедур закупок, для недопущения подобных случаев. Вопросы усиления контроля и изменения нормативной базы находятся в зоне нашего постоянного внимания», — сообщил представитель пресс-службы Минпромторга.

В пресс-службе ФАС сообщили, что реализация механизмов отслеживания реестровых записей, которые находятся на этапе межведомственной проработки, позволит на этапе осуществления закупки минимизировать риск использования иностранных товаров под видом отечественных.

По данным источника, в нынешнем году из реестра Минпромторга исключили продукцию компаний «Горизонт», «Технология света», «Фалди», «Эфлайт» и «ПК Глерио». Эти производители числились в реестре, но в феврале и августе текущего года были оттуда исключены.

По данным Андрея Мартынова, исполнительного директора GS LED (входит в состав GS Group), до 40-60 % реализуемой по госконтрактам светотехники не соответствует требованиям к локализации. «Оборот продукции, не соответствующей 719-му ПП, измеряется десятками миллиардов — это средства, которые недополучают отечественные производители», — отметил господин Мартынов. По его мнению, для решения проблемы следует кратно увеличить число проверок, привлекая к ним отраслевых экспертов. Эффективной мерой также мог стать «сбор с производителей, использующих иностранную компонентную базу вместо отечественной, в сумме разницы цен».

Председатель совета АНО «Содружество производителей светотехники» Сергей Мордавченков сообщил, что уровень не соответствующей требованиям к локализации продукции оценивает примерно в 50 %. «Из-за этого российские производители теряют более половины потенциального рынка, а на их место приходят компании, которые занимаются в прямом смысле мошенничеством», — считает господин Мордавченков.

Источник:

Теги: светотехника, производство, россия
