Видео с «поездом» из спутников Starlink сняли с MKC

Астронавт Дон Петтит (Don Pettit) вернулся на Землю ещё в апреле, но до сих пор продолжает публиковать материалы, которые собрал на борту Международной космической станции, в том числе снятые на орбите фото и видео.

Источник изображения: x.com/astro_Pettit

Источник изображения: x.com/astro_Pettit

Недавно он поделился роликом, запечатлевшим его «лучшее наблюдение „поезда“ спутников Starlink с орбиты». На кадры попали не меньше десятка аппаратов, вереница которых растянулась над Землёй, уходя в огни северного сияния. Спутники на видео очень хорошо различимы, видны их солнечные панели, а некоторые сверкают, когда от них отражается солнечный свет.

Аппараты Starlink работают на высоте около 540 км, тогда как МКС, с которой астронавт вёл съёмку, занимает орбиту высотой около 400 км. На видео они пролетают значительно выше МКС, но, возможно, продолжают набирать высоту. Их сверкающие на солнечном свету корпуса остаются проблемой для астрономов и любителей делать снимки космоса — они продолжают жаловаться на яркие полосы, которые те оставляют на их фотографиях. Владеющая спутниковым оператором компания SpaceX попыталась ослабить этот эффект, но особого успеха не достигла.

Источник изображения: westernu.ca

Источник изображения: westernu.ca

Этим летом исследователи на Северном полюсе опубликовали сделанный ещё в феврале снимок с 14 камер, на которую попали те самые полосы, которые спутники оставляют всего за одну ночь. Учёные встревожены тем, что наблюдать Вселенную становится всё труднее.

Источник:

Теги: starlink, спутник, мкс
