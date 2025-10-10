Intel XeSS 3 с мультикадровым генератором будет автоматически доступна в играх с поддержкой XeSS 2

Новый апскейлер Intel XeSS 3 будет поддерживаться всеми играми с поддержкой XeSS 2. Об этом рассказал заслуженный исследователь Intel Том Петерсен (Tom Petersen). Новая технология масштабирования будет включать мультикадровый генератор XeSS-MFG.

В рамках мероприятия Intel Tech Tour компания подтвердила, что игры с поддержкой XeSS 2 будут полностью совместимы с новой технологией XeSS 3. На данный момент XeSS 2 поддерживают 50 игр, а более 250 имеют поддержку XeSS 1 или 1.3. XeSS 3 будет выступать в качестве готовой замены, используя тот же API и не требуя никаких изменений от разработчиков.

Технология XeSS 3 Multi-Frame Generation будет являться частью Intel Graphics Software и предложит несколько режимов генерации кадров (2x, 3x и 4x). Intel не предоставила детали сравнения работы разных режимов, но показала два примера в играх Painkiller (настройки «эпичные», разрешение 1080p) и Dying Light: The Beast (настройки «максимальные», разрешение 1080p), работающих с XeSS 3 MFG 4x и максимальным апскейлом на встроенной графике на базе графических ядер 12 ядер Xe3 в составе процессора Panther Lake с TDP 42 Вт. В первой игре технология обеспечила около 250 кадров в секунду, во второй — около 130.

Метод мультикадровой генерации Intel очень похож на то, что делает Nvidia с её MFG в составе DLSS4. Технология создаёт несколько сгенерированных кадров на основе двух настоящих, что призвано повысить плавность игрового процесса. До недавнего времени у Intel не было собственной функции ИИ-генерации кадров, но теперь она может дать Intel преимущество перед AMD, которая до сих пор использует интерполяцию отдельных кадров и отстаёт от Nvidia в этой области. Intel пока не сообщила все детали о XeSS 3. Ожидается, что технология дебютирует в начале 2026, с выпуском процессоров Panther Lake.