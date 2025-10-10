На лицо ужасная, добрая внутри: демо Heroes of Might & Magic: Olden Era стартовало в Steam с рейтингом 79 % и рекордным для серии пиковым онлайном

Стартовавшая накануне в Steam демоверсия горячо ожидаемой тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era от студии Unfrozen получила первые отзывы пользователей и уже установила рекорд серии на площадке.

За прошедшие сутки с релиза демо Heroes of Might & Magic: Olden Era в Steam получило более 650 «в основном положительных» отзывов — рейтинг пробного издания в цифровом магазине Valve составляет 79 %.

В позитивных откликах хвалят смесь третьих (дух) и пятых (механики) «Героев», ту самую атмосферу, увлекательный игровой процесс, приятное музыкальное сопровождение и высокую отзывчивость.

Авторы негативных обзоров сетуют на баги, недоработки интерфейса, неинтуитивное обучение и «мультяшную» графику, из-за которой Olden Era похожа на мобильную игру. Разработчики заверили, что ещё трудятся над визуальной составляющей.

Тем временем пиковый онлайн демоверсии Heroes of Might & Magic: Olden Era по итогам первых суток достиг 22 479 человек. Не исключено, что на предстоящих выходных результат будет превзойдён.

Что касается рекорда, то 22 479 одновременных игроков — лучший показатель пикового онлайна среди доступных в Steam частей «Героев». Предыдущим рекордсменом был ремастер «Героев Меча и Магии III» (4,6 тыс. человек).

В результате недавнего переноса старт раннего доступа Heroes of Might & Magic: Olden Era в Steam теперь ожидается на протяжении 2026 года. Обещают первый акт, шесть фракций, генератор случайных карт и никакого Ubisoft Connect.