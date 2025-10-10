Сегодня 10 октября 2025
Apple стоит на пороге масштабной кадровой реорганизации

По данным из осведомлённых источников, Apple готовится расширить полномочия некоторых руководителей высшего звена в связи с предстоящей отставкой Джеффа Уильямса (Jeff Williams), занимавшего пост главного операционного директора. Уильямс, работавший на этой должности с 2015 года, уходит на пенсию в конце этого года.

После объявления о своём уходе, Уильямс передал руководство цепочкой поставок, операционной деятельностью, поддержкой клиентов AppleCare и работой в Китае новому операционному директору Сабиху Хану (Sabih Khan). Руководитель отдела услуг Эдди Кью (Eddy Cue) будет отвечать за сферу здравоохранения и фитнеса, а руководитель отдела разработки программного обеспечения Крейг Федериги (Craig Federighi) станет куратором операционной системы Apple Watch.

Решение назначить Кью ответственным за здравоохранение предшествует запланированному запуску нового сервиса подписки Health+. Это также обусловлено желанием компании объединить работу в сфере здоровья и фитнеса под единым управлением. Группы здоровья и фитнеса, которыми руководят Сумбул Десаи (Sumbul Desai) и Джей Бланик (Jay Blahnik) соответственно, находились в прямом подчинении Уильямса. В рамках новой структуры они будут объединены под руководством Десаи, а Кью станет её руководителем. Бланик перейдёт в подчинение Десаи.

Федериги, хорошо известный поклонникам Apple по своим ярким появлениям на презентациях, теперь будет курировать разработку watchOS. Это уже второе расширение его обязанностей в этом году. До этого в сферу его ответственности входили голосовой помощник Siri и операционная система visionOS для гарнитуры дополненной реальности Vision Pro.

Команды разработчиков аппаратного и программного обеспечения Apple, возглавляемые Молли Андерсон (Molly Anderson) и Аланом Дайем (Alan Dye) соответственно, после ухода Уильямса будут подчиняться непосредственно генеральному директору Тиму Куку.

Руководитель отдела аппаратного обеспечения Apple Джон Тернус (John Ternus) получает дополнительные полномочия. Он возьмёт на себя единоличный контроль над разработкой аппаратного обеспечения Apple Watch. Тернуса считают преемником 64-летнего Кука, который руководит Apple с 2011 года. В свои 50 лет Тернус — самый молодой топ-менеджер Apple, и в последние месяцы его влияние на продуктовые планы компании заметно возросло.

В Apple ожидаются и другие заметные кадровые перестановки. В частности, компания ищет замену руководителю отдела искусственного интеллекта Джону Джаннандреа (John Giannandrea). Глава отдела по охране окружающей среды и взаимодействию с государственными органами Лиза Джексон (Lisa Jackson) подумывает об уходе на пенсию. По слухам, Джонни Сроуджи (Johny Srouji), возглавляющий подразделение чипов Apple и недавно выпустивший первый сотовый модем компании, задумался о возможном уходе.

Теги: apple, кадровые перестановки, реорганизация, смена руководства
