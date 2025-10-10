Сегодня 10 октября 2025
AMD выпустила графический бета-драйвер с поддержкой Battlefield 6

Компания AMD выпустила необязательное обновление графического драйвера Radeon Software Adrenalin 25.10.1 Beta. Единственное нововведение, которое вносит предварительная версия драйвера — поддержка релизной версии многопользовательского шутера Battlefield 6.

Источник изображения: Electronic Arts

Примечательно, что AMD не сообщила, были ли в новой версии драйвера исправлены какие-либо проблемы, встречавшиеся у предыдущих версий программного обеспечения. Компания также не сообщила, какие проблемы по-прежнему существуют и требуют решения.

Скачать бета-версию драйвера Radeon Software Adrenalin 25.10.1 можно с официального сайта AMD.

