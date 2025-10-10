Сегодня 10 октября 2025
Новости Software
Фейковые копии ИИ-генератора Sora наводнили App Store — мошенникам удалось заработать более $160 тыс.

Стремительный взлёт популярности приложения Sora от OpenAI, позволяющего генерировать ролики по текстовому описанию, побудил множество мошенников попытаться нажиться на этом. Несмотря на то, что пока ИИ-генератор видео доступен только на устройствах с iOS и для его загрузки нужно получить приглашение, в App Store уже появилось множество фейковых приложений с упоминанием Sora или Sora 2 в названии (второй вариант является отсылкой к новой ИИ-модели OpenAI для генерации видео).

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Любопытно, что фейковым приложениям каким-то образом удаётся пройти процедуру проверки перед публикацией на платформе Apple, несмотря на то, что в их названии используется слово, являющееся зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим OpenAI. Кроме того, алгоритм Sora был хорошо известен в технологической среде ещё до запуска мобильного приложения.

По данным платформы аналитики приложений Appfigures, после публикации в App Store приложения Sora появилась больше десяти поддельных продуктов с похожим названием. Больше половины из них использовали в названии «Sora 2». Некоторые из этих приложений уже появлялись в App Store под другими именами. По подсчётам специалистов, фейковые приложения Sora были загружены из App Store суммарно около 300 тыс. раз, причём 80 тыс. загрузок приходится на период после запуска Sora. Для сравнения, официальное приложение Sora всего за несколько дней скачали более 1 млн раз.

Почти все приложения-имитаторы были обновлены практически сразу после запуска Sora. Вероятно, их владельцы пытались извлечь выгоду из поисковых запросов пользователей, для чего им пришлось изменить название. Неясно, как этим приложениям удалось пройти проверку модераторов Apple. В конечном счёте многие из них всё же были удалены из App Store. Больше всего установок (свыше 50 тыс.) набрало приложение Sora 2 — AI Video Generator. По оценкам, мошеннические приложения в совокупности заработали более $160 000 за короткий срок.

Источник:

Теги: sora, openai, ios
