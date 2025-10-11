Техногиганты потеряли $770 миллиардов из-за угроз Трампа о новых пошлинах для Китая

Крупные технологические компании потеряли $770 млрд рыночной капитализации в пятницу, 10 октября 2025 года, после заявления Дональда Трампа (Donald Trump) о повышении пошлин на китайские товары и ужесточении экспортного контроля на критически важное программное обеспечение, сообщает CNBC.

Акции Amazon, Nvidia и Tesla снизились в цене примерно на 5 % в ходе основных торгов и продолжили снижение в ходе дополнительной сессии после публикации поста Трампа в социальных сетях, потянув за собой индекс Nasdaq вниз на 3,6 %, а S&P 500 на 2,7 %, что стало худшим днём для обоих индексов с апреля 2025 года, когда Трамп ранее заявлял о намерении ввести «взаимные» пошлины для торговых партнёров США.

После закрытия рынка в пятницу Трамп объявил, что США введут 100-% тариф на товары из Китая, а с 1 ноября начнут применять экспортные ограничения «на любое критически важное программное обеспечение». В ответ на это акции Amazon, Nvidia и Tesla дополнительно просели примерно на 2 % в расширенных торгах.

Резкое снижение прервало положительное ралли технологического сектора, подпитываемый сотнями миллиардов долларов, выделяемых на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. В конце сентября Nvidia, производящая графические процессоры для обучения ИИ-моделей, стала первой компанией в мире с рыночной капитализацией $4,5 трлн, однако уже в пятницу её стоимость сократилась почти на $229 млрд.

Одновременно OpenAI, использующая GPU Nvidia через облачных провайдеров, включая Microsoft, отметила недавно растущий спрос на свои продукты, в сентябре запустив приложение Sora 2 для генерации видео, а на этой неделе с гордостью сообщив, что ассистент ChatGPT насчитывает уже более 800 млн еженедельных пользователей. Однако Microsoft, которой необходимо закупать оборудование для своих облачных дата-центров, потеряла в пятницу $85 млрд рыночной стоимости.

Массовая распродажа акций полностью нивелировала и годовой рост Amazon. Акции компании снизились на 2 % по сравнению с началом года: за один день — с четверга на пятницу — рыночная капитализация онлайн-ретейлера, конкурирующего с Microsoft за предоставление графических процессоров через облачные дата-центры, сократилась на $121 млрд. Рыночная стоимость Tesla упала на $71 млрд, акции Alphabet, материнской компании Google, подешевели на 2 %, а бумаги Meta✴ почти на 4 %.