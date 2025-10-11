Сегодня 11 октября 2025
Google Pixel Watch 4 — самые ремонтопригодные смарт-часы на рынке, по версии iFixit

Мастера компании iFixit разобрали умные часы Google Pixel Watch 4 и обнаружили, что при значительном внешнем сходстве с прошлогодней моделью они были радикально переработаны и оптимизированы для ремонта — настолько, чтобы присвоить им звание самых ремонтопригодных смарт-часов на рынке с рейтингом 9 баллов из 10.

Источник изображений: ifixit.com

Большинство присутствующих на рынке умных часов не может похвастаться высокой ремонтопригодностью — обычно мастера iFixit оценивали её в 3 или 4 балла из 10, но не Google Pixel Watch 4. Корпус устройства открывается при помощи стандартных механических инструментов без нужды в таких ухищрениях как нагрев или растворитель для клея.

У каждого винта на корпусе собственное уплотнительное кольцо, а два из них вдобавок используются как часть шарнирного механизма, который мягко прижимает заднюю крышку, обеспечивая конструкции водонепроницаемые свойства. Под задней крышкой находится вибромотор, закрепленный винтами — два из них удерживают также аккумулятор, который также легко снимается, если открутить два дополнительных винта и отключить разъем. Его ёмкость составляет 1,747 Вт·ч, и его можно заменить за считанные минуты при помощи простых инструментов.

Без клея обходится даже дисплей, который герметизируется сменной уплотнительной прокладкой, как в обычных дайверских часах — водонепроницаемость по стандарту IP68 обеспечивается без ущерба для доступа. С круглым экраном герметизировать конструкцию при помощи прокладок проще, и в Google в полной мере воспользовались этим преимуществом. Под материнской платой находится модуль памяти Biwin с 2 Гбайт LPDDR4X и 32 Гбайт флеш-памяти, а под ним — процессор Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 2. в день начала продаж Google опубликовала полные руководства по обслуживанию Pixel Watch 4 в версиях 41 и 45 мм.

Мастера iFixit поставили ремонтопригодности Google Pixel Watch 4 оценку 9 из 10 баллов. Разбор устройства показал, что ремонтопригодность не обязательно должна идти в ущерб водонепроницаемости, привлекательному внешнему виду или производительности — было бы желание у производителя.

Теги: google, pixel, смарт-часы, ifixit
