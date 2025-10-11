MSI создала видеокарту GeForce RTX 5080 Gaming Trio в стиле Battlefield 6, и отдаст её кому-то бесплатно

В честь выхода Battlefield 6 компания MSI объявила о намерении разыграть среди подписчиков в соцсетях эксклюзивную видеокарту MSI x Battlefield 6 GeForce RTX 5080. Модель ограниченной серии основана на линейке MSI Gaming Trio и отличается дизайном в стиле Battlefield.

Акция проходит с 10 по 27 октября 2025 года в большинстве европейских стран, включая Великобританию. Розыгрыш проводится региональными аккаунтами MSI в соцсетях X, Instagram✴ и Facebook✴. Чтобы принять участие, необходимо подписаться на местную страницу MSI, сделать репост сообщения о розыгрыше и отметить трёх друзей с хэштегом #MSIxBATTLEFIELD6 в комментариях.

Победителю платить за видеокарту не придётся. Он должен быть старше 18 лет и проживать в одной из стран, где проводится акция. Победитель будет определён случайным образом 27 октября. Он получит видеокарту GeForce RTX 5080 16G Gaming Trio MSI x Battlefield 6 Collector Edition, разработанную совместно с Nvidia специально для этой акции. Оценочная стоимость приза составляет €1699,99. В зависимости от условий таможенного оформления доставка может занять до восьми недель, предупредили в MSI.