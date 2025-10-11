Сегодня 11 октября 2025
Новости Software Шифрование и защита данных Хакерская группировка объявила о взломе ...
Новости Software
Хакерская группировка объявила о взломе Nintendo — похищены файлы выпущенных и грядущих игр

Хакерская группировка Crimson Collective заявила, что осуществила взлом файлов нескольких проектов Nintendo и в подтверждение этому опубликовала скриншоты папок на ресурсах японского производителя. Среди них значатся уже выпущенные продукты, игры в разработке и резервные копии данных.

Источник изображения: Nicholas Fuentes / unsplash.com

Источник изображения: Nicholas Fuentes / unsplash.com

Подробная информация о масштабах взлома, а также о том, что Crimson Collective намерена делать с предположительно похищенными данными, пока отсутствует. Возможно, ориентиром может служить недавняя атака группировки на компанию Red Hat: хакеры, по их утверждению, взломали её закрытые репозитории на GitHub и похитили 570 Гбайт информации, включая данные, связанные с аутентификацией клиентов. После этого они заявили о намерении атаковать сайт Nintendo.

Участники Crimson Collective через официальные каналы связались с Red Hat, пытаясь вымогать у компании деньги, в подтверждение взлома предоставив скриншоты внутренних папок, однако компания проигнорировала их требования. Факт взлома она признала 2 октября и сообщила, что обратилась в соответствующие органы. Возможно, с Nintendo сценарий будет разворачиваться аналогичным образом. В сентябре та же группировка взломала ресурсы оператора связи Claro Colombia, похитив 50 млн клиентских счетов и финансовых документов.

Эксперты по кибербезопасности Anomali предполагают, что Crimson Collective намеренно проводит громкие атаки, чтобы завоевать авторитет в киберпреступных кругах. Любопытно, что сообщения от Crimson Collective публикуются с подписью Miku — под этим псевдонимом ранее действовал 19-летний Талха Джубаир (Thalha Jubair), член группировок LAPSUS$ и Scattered Spider, который, как считается, находится под стражей и ждёт суда. На счету LAPSUS$ также значится атака на Claro, а при взломе Red Hat хакеры Crimson Collective упомянули Vodafone, ранее подвергавшуюся атаке со стороны LAPSUS$. В 2022 году LAPSUS$ осуществляла атаки на Ubisoft и Microsoft; с ней, предположительно, был связан и хакер, опубликовавший игровые кадры GTA 6. Таким образом, между двумя группировками может существовать связь.

Теги: nintendo, хакеры, взлом
