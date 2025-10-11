Китай собрался лишить США доступа к критически важным редкоземельным металлам — это ударит по выпуску чипов

Китай объявил о планах по введению ограничений на экспорт ключевых минералов, критически важных для полупроводниковой и оборонной промышленности США. Этот шаг создаёт новую угрозу хрупкому торговому перемирию между двумя странами и является тактическим ходом перед ожидаемой встречей двух лидеров — президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и председателя КНР Си Цзиньпина (Xi Jinping), запланированной на конец этого месяца.

По сообщению издания Axios, конкретно Китай ужесточит контроль над своими редкоземельными металлами, объявив в четверг о намерении ввести экспортные ограничения на большее количество ключевых элементов и продуктов, их содержащих. Это решение, которое дополняет другие меры контроля, введённые в апреле, нанесёт, по мнению экспертов, удар по целому ряду секторов промышленности США, включая производство полупроводников и оборонную промышленность. Некоторые из ограничений начнут действовать уже в ноябре, до истечения очередного 90-дневного продления торгового перемирия.

Как отметил в интервью Axios Крис Миллер (Chris Miller), автор книги «Война чипов: Битва за самые критические технологии мира», Китай сигнализирует о готовности угрожать основному драйверу роста американской экономики, коим является искусственный интеллект. Он также предположил, что сейчас многие наблюдают, сможет ли администрация Трампа создать альтернативные источники давления на Китай, чтобы заставить его отступить от своих намерений.

Китай остаётся доминирующим игроком в добыче и переработке редкоземельных элементов, обладая наибольшей долей мировых мощностей. США, обладающие меньшими запасами этих минералов, ускоряют развитие собственных перерабатывающих мощностей. В частности, в июле администрация Трампа объявила о намерении приобрести долю в MP Materials — крупнейшем в стране производителе редкоземельных магнитов, которые изготавливаются из неодима или самария, и металлов. На этой неделе стало также известно о государственных инвестициях в две другие горнодобывающие компании, включая Trilogy Metals. Примечательно, что акции ряда горнодобывающих фирм резко выросли в четверг на фоне ожиданий дальнейшего расширения участия государства в этом секторе.

По мнению Миллера, Китай находится на ранней стадии проверки эффективности своих экспортных лицензий. По его оценке, в краткосрочной перспективе такие меры могут быть болезненными из-за длительного времени, необходимого для создания новых перерабатывающих мощностей за пределами Китая, однако в долгосрочной перспективе Пекин вряд ли сохранит монополию на переработку редкоземельных металлов.

Как резюмировала аналитик по редкоземельным металлам Неха Мукерджи (Neha Mukherjee), мир, вероятно, вступает в период структурного разделения, при котором Китай локализует свои цепочки создания стоимости (value chain), а США и их союзники ускорят развитие собственных.