Apple планирует представить на этой неде...
Apple планирует представить на этой неделе три новых продукта

Октябрьские анонсы Apple, по данным Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, сосредоточатся на этой неделе, поскольку компания может представить в ближайшие дни три новых устройства. Среди них будут планшет iPad Pro, слегка обновлённая гарнитура дополненной реальности Vision Pro и базовый вариант 14-дюймового ноутбука MacBook Pro.

Источник изображения: Apple

Объединять эти новинки, по мнению источника, будет процессор M5. Непосредственно дебюты содержащих его устройств будут обставлены без особого медийного резонанса, вместо презентаций дело ограничится серией пресс-релизов на сайте Apple и короткими видеороликами на YouTube, посвящёнными новинкам. Кроме того, в США этот понедельник является выходным, как и в Канаде, поэтому анонсы наверняка состоятся не ранее вторника по часовой зоне соответствующих стран.

Внешность нового iPad Pro уже стала достоянием общественности с подачи одного популярного российского блогера, так что особых откровений в этой части ожидать не стоит. Процессор M5 будет соседствовать в составе планшета с минимальным объёмом памяти 12 Гбайт, с крышки устройства исчезнет гравировка «iPad Pro». Пока сложно судить, появится ли у планшета вторая фронтальная камера, которая облегчила бы участие в видеоконференциях с любой ориентацией устройства. Процессор M5 в составе нового iPad Pro наверняка получит 9-ядерный вычислительный блок, сочетающий три производительных и шесть экономичных ядер. По сравнению с нынешним iPad Pro быстродействие в многопоточных тестах CPU вырастет на 12 %, а производительность GPU будет увеличена на 36 % в самом благоприятном варианте.

Обновлённая гарнитура дополненной реальности Vision Pro также получит процессор M5, а вот вспомогательный чип R2 будет выпускаться по 2-нм технологии, а потому появится не ранее второй половины следующего года. В комплекте с гарнитурой будет сразу поставляться более комфортное крепление для головы, а ещё её можно будет купить в чёрном исполнении. На уровне поддержки беспроводных интерфейсов изменений не предвидится, поскольку Vision Pro сохранит приверженность Wi-Fi 6.

Базовый MacBook Pro с 14-дюймовым дисплеем также может получить процессор M5 на этой неделе, в то время как версии ноутбуков с более производительными вариантами чипа появятся уже в начале следующего года. Во всём остальном существенных изменений не ожидается. Ноутбукам этой серии предстоит эволюционировать на два поколения, прежде чем они обзаведутся OLED-дисплеем, сенсорным интерфейсом и более тонким корпусом, а также поддержкой сотовых сетей, не говоря уже о 2-нм процессорах M6 производства TSMC.

В обозримом будущем Apple должна будет представить новые поколения Apple TV, HomePod mini и AirTag. Обновлённый iPad в базовом исполнении и iPad Air, а также Studio Display и новые модели MacBook Air составят компанию iPhone 17e лишь в начале следующего года, по мнению представителя Bloomberg.

Источник:

Теги: apple, ipad pro, m5, macbook pro, vision pro
