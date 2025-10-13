Apple планирует представить на этой неделе три новых продукта

Октябрьские анонсы Apple, по данным Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, сосредоточатся на этой неделе, поскольку компания может представить в ближайшие дни три новых устройства. Среди них будут планшет iPad Pro, слегка обновлённая гарнитура дополненной реальности Vision Pro и базовый вариант 14-дюймового ноутбука MacBook Pro.

Объединять эти новинки, по мнению источника, будет процессор M5. Непосредственно дебюты содержащих его устройств будут обставлены без особого медийного резонанса, вместо презентаций дело ограничится серией пресс-релизов на сайте Apple и короткими видеороликами на YouTube, посвящёнными новинкам. Кроме того, в США этот понедельник является выходным, как и в Канаде, поэтому анонсы наверняка состоятся не ранее вторника по часовой зоне соответствующих стран.

Внешность нового iPad Pro уже стала достоянием общественности с подачи одного популярного российского блогера, так что особых откровений в этой части ожидать не стоит. Процессор M5 будет соседствовать в составе планшета с минимальным объёмом памяти 12 Гбайт, с крышки устройства исчезнет гравировка «iPad Pro». Пока сложно судить, появится ли у планшета вторая фронтальная камера, которая облегчила бы участие в видеоконференциях с любой ориентацией устройства. Процессор M5 в составе нового iPad Pro наверняка получит 9-ядерный вычислительный блок, сочетающий три производительных и шесть экономичных ядер. По сравнению с нынешним iPad Pro быстродействие в многопоточных тестах CPU вырастет на 12 %, а производительность GPU будет увеличена на 36 % в самом благоприятном варианте.

Обновлённая гарнитура дополненной реальности Vision Pro также получит процессор M5, а вот вспомогательный чип R2 будет выпускаться по 2-нм технологии, а потому появится не ранее второй половины следующего года. В комплекте с гарнитурой будет сразу поставляться более комфортное крепление для головы, а ещё её можно будет купить в чёрном исполнении. На уровне поддержки беспроводных интерфейсов изменений не предвидится, поскольку Vision Pro сохранит приверженность Wi-Fi 6.

Базовый MacBook Pro с 14-дюймовым дисплеем также может получить процессор M5 на этой неделе, в то время как версии ноутбуков с более производительными вариантами чипа появятся уже в начале следующего года. Во всём остальном существенных изменений не ожидается. Ноутбукам этой серии предстоит эволюционировать на два поколения, прежде чем они обзаведутся OLED-дисплеем, сенсорным интерфейсом и более тонким корпусом, а также поддержкой сотовых сетей, не говоря уже о 2-нм процессорах M6 производства TSMC.

В обозримом будущем Apple должна будет представить новые поколения Apple TV, HomePod mini и AirTag. Обновлённый iPad в базовом исполнении и iPad Air, а также Studio Display и новые модели MacBook Air составят компанию iPhone 17e лишь в начале следующего года, по мнению представителя Bloomberg.