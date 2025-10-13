В TikTok завирусились розыгрыши с ИИ-фото бездомных — полиция призвала подростков остановиться

Одной из очевидных сфер применения технологий генерации видео при помощи искусственного интеллекта стала имитация внешности знаменитостей. Распространение получили даже ролики, имитирующие архивные интервью ушедших из жизни звёзд. Не менее опасной тенденцией представители правоохранителей считают волну розыгрышей в TikTok, которые заставляют родителей думать, что их дети дали приют незнакомому бездомному человеку.

Как поясняет The Verge, подростки в TikTok начали повторять друг за другом недобрый розыгрыш, по сценарию которого они отправляют родителям сгенерированное ИИ фото, на котором они демонстрируют неопрятного человека в интерьере знакомого жертвам розыгрыша жилища. Авторы розыгрыша сопровождают фото сообщениями о том, что они пустили в дом бродягу, предоставив ему питьё, еду, а иногда и ночлег. Иногда эта информация подкрепляется пояснениями, что незнакомец представился другом их родителей. Находящиеся на удалении родители при этом нередко впадают в панику, не только начиная в истерике названивать своим шаловливым отпрыскам, но и вызывая полицию для выдворения несуществующего человека из своего жилища.

Поскольку полиция в таких случаях не может знать, что собственников или арендаторов домовладения разыграли, правоохранители реагируют на заявления жертв розыгрыша со всей серьёзностью. При попытке «освободить» потенциально удерживаемых незнакомцем несовершеннолетних последние могут пострадать от действий силовых структур. Как поясняют представители последних, в отдельных случаях для таких выездов задействуется спецназ. Кроме того, ложный вызов отвлекает спецслужбы от реальных проблем и происшествий, и это становится проблемой для общества. Наконец, сама идея такого розыгрыша «расчеловечивает бездомных», что является социальной проблемой, а ещё она заставляет родителей подростков нервничать и совершать импульсивные поступки.