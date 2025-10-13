Сегодня 13 октября 2025
Apple уже работает над новыми AirPods Pro и AirPods 5 — они получат чип H3

В прошлом месяце Apple выпустила новые беспроводные наушники AirPods Pro 3. Параллельно с этим компания работает над созданием следующего поколения AirPods Pro и модели AirPods 5. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

Источник изображения: macrumors.com

Источник изображения: macrumors.com

На данный момент неизвестно, будут ли новые беспроводные наушники называться AirPods Pro 4 или же их выпустят как обновлённую версию AirPods Pro 3. Гурман не уточнил этот момент, назвав устройство «новой версией высококачественных наушников-вкладышей». С новыми наушниками Apple может выбрать тот же путь, что и при обновлении AirPods Pro 2, которые через год после выпуска оригинальной модели были дополнены версией с кейсом с интерфейсом USB Type-C, но при этом сохранили прежнее название.

В прошлом месяце авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что следующая версия AirPods Pro получит значительные аппаратные обновления, включая как минимум одну инфракрасную камеру. Позднее появлялась информация, что речь идёт о более дорогой версии AirPods Pro 3, а не о AirPods Pro 4. Ожидается, что эта версия устройства будет аналогична стандартным AirPods 4, которые доступны в конфигурациях с активным шумоподавлением и без него.

В сообщении Гурмана также упоминается, что Apple разрабатывает новый чип H3 для своих беспроводных наушников, который позволит повысить качество аудио и снизить задержки. Не исключено, что именно этот новый чип станет аппаратной основой следующих AirPods Pro, однако Гурман не уточнил, когда он будет готов к использованию в серийных устройствах.

Ещё в сообщении Гурмана говорится, что Apple работает над двумя версиями AirPods 5. В AirPods Pro 3 будет реализована функция отслеживания частоты сердечных сокращений пользователя во время тренировок. По данным Гурмана, эта функция не появится в AirPods 5. При этом он добавил, что Apple планирует постепенно внедрять больше медицинских функций в будущие модели своих наушников. Одной из таких функций должна стать возможность измерения температуры тела пользователя.

Гурман напомнил, что Apple планирует добавить камеры в некоторые модели AirPods. Мин-Чи Куо ранее писал, что AirPods с инфракрасными камерами будут поддерживать управление с помощью жестов и обеспечат более глубокую интеграцию с гарнитурой Vision Pro.

Источник:

