TP-Link провела первые испытания оборудования с Wi-Fi 8

Потребительские устройства Wi-Fi 7 появились всего пару лет назад и ещё не получили должного распространения, но технический прогресс не стоит на месте и уже ведётся активная работа над следующим поколением стандарта — Wi-Fi 8 (802.11bn). Сегодня TP-Link объявила о проведении первых успешных испытаний оборудования Wi-Fi 8 с использованием прототипа устройства.

Компания не уточнила, какое именно оборудование применялось в тестах Wi-Fi 8, сославшись лишь на «совместное отраслевое партнёрство». На рынке Wi-Fi есть несколько крупных игроков, включая Broadcom, Qualcomm, Intel, MediaTek и Marvell. Известно, что TP-Link тесно сотрудничает с Qualcomm в вопросе поставок чипсетов для своего портфолио продуктов Wi-Fi 7, поэтому вполне вероятно, что это партнёрство распространится и на оборудование Wi-Fi 8.

По заявлению TP-Link, тестирование подтвердило работоспособность радиомаяка и пропускную способность Wi-Fi 8, что стало «важнейшей вехой в разработке нового стандарта».

В прошлом году стало известно, что главная цель Wi-Fi 8 — не достижение экстраординарного теоретического прироста скорости (хотя некоторые улучшения здесь тоже ожидаются), а повышение общей надёжности и реальной производительности. Wi-Fi 8 по-прежнему будет поддерживать три диапазона частот (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц), сохранит модуляцию 4096 QAM и максимальную полосу пропускания канала 320 МГц, представленные в Wi-Fi 7. Максимальная скорость передачи данных останется на уровне 46 Гбит/с, однако Wi-Fi 8 обещает повысить реальную пропускную способность до 25 % для совместимых устройств.

Кроме того, четыре новые технологии, описанные в техническом документе MediaTek, говорят об улучшении различных аспектов работы Wi-Fi: координированное пространственное повторное использование (Co-SR), координированное формирование луча (Co-BF), динамическое управление подканалами (DSO) и улучшенная схема кодирования модуляции (MCS). Например, Co-SR контролирует уровни мощности для обеспечения оптимальной силы сигнала между устройствами, а DSO может назначать подканалы устройствам для повышения пропускной способности до 80 %.

Для обычных потребителей это будет означать следующее: если вы живёте в густонаселённом городе, то сможете рассчитывать на более высокую общую производительность и снижение помех от сторонних беспроводных сигналов. Кроме того, повысится стабильность в роуминге, а производительность в условиях слабого сигнала будет выше, чем сейчас.

Первое коммерческое оборудование Wi-Fi 7 начало появляться в конце 2023 года. Первые продукты Wi-Fi 7 были дорогими: например, mesh-маршрутизатор Amazon Eero 7 Max стоил $599 за один узел и $1699 за комплект из трёх. К счастью, с тех пор цены на маршрутизаторы Wi-Fi 7 значительно снизились. Двухдиапазонный маршрутизатор можно приобрести примерно за $100, трёхдиапазонный — менее чем за $200, а трёхдиапазонный mesh-маршрутизатор — примерно за $300. С появлением нового стандарта беспроводной связи можно ожидать дальнейшего снижения цен на устройства Wi-Fi 7.