Сегодня 13 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки Россияне стали пересаживаться с ноутбуко...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Россияне стали пересаживаться с ноутбуков на планшеты — так дешевле

Продажи планшетных компьютеров в России выросли до рекордного уровня. За первые три квартала нынешнего года в стране было реализовано 2,2 млн устройств этого типа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «М.Видео-Эльдорадо».

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Объём полученной выручки от реализации планшетов за отчётный период составил 41,5 млрд рублей. Этот показатель остался на уровне прошлого года. Средняя цена планшетного компьютера год к году снизилась на 6 % и составила 19 тыс. рублей. В третьем квартале положительная динамика сохранилась: продавцы реализовали 720 тыс. планшетов, тогда как за третий квартал прошлого года было продано 690 тыс. устройств.

Рост продаж за три квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6 %. При этом рынок планшетов стал одним из немногих сегментов электроники, который продолжал расти в течение года, сообщил старший менеджер категории «Компьютеры и планшеты» в «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Ломов. «Во-первых, планшеты окончательно закрепились в повседневной жизни: ими пользуются для учёбы, видеосвязи, работы и развлечений. Во-вторых, производители предлагают всё более функциональные модели в среднем ценовом сегменте — с мощными процессорами, большими экранами и автономностью, сравнимой с ноутбуками», — добавил господин Ломов.

В Wildberries также отметили рекордные темпы роста продаж планшетов. В натуральном выражении за первые девять месяцев года рост продаж составил 55 %, а в денежном — 43 %. «Мы связываем это с общим ростом потребления контента, что очень удобно делать с помощью планшетов: лёгкий, негромоздкий, можно взять в поездку, посмотреть кино даже в кровати. Кроме того, удобство их использования также выросло: увеличились диагонали экранов, их качество и яркость», — сообщил руководитель направления «Электроника» в Wildberries & Russ Алексей Зайцев.

В МТС рост продаж планшетов связывают с тем, что устройства такого типа становятся более функциональными и востребованными как для работы и учёбы, так и для отдыха и развлечений. В компании Fplus добавили, что росту продаж способствовало увеличение количества доступных моделей, в первую очередь у китайских брендов. «Условно за 25 тыс. рублей можно получить планшет даже крупного известного производителя уровня Xiaomi с возможностью редактировать документы, писать письма, смотреть видео, участвовать в конференц-звонках почти как на ноутбуке, который за те же деньги будет заметно слабее», — добавили в компании.

По мнению Алексея Ломова, интерес к планшетам растёт в том числе как к универсальным устройствам для семьи, способным заменить ноутбук. На фоне роста стоимости ноутбуков для многих сейчас покупка устройства за 50–80 тыс. рублей достаточно проблематична. В то же время современный планшет стоимостью около 20 тыс. рублей, особенно модели с клавиатурой, вполне может заменить ноутбук.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что рекордные продажи планшетов действительно можно связать со стремлением людей найти замену ноутбукам. С повседневными задачами планшеты справляются не хуже, а для чего-то, например, просмотра видео, подходят даже лучше. Однако у всех людей разные потребности и для определённых целей, например, обработки видео или запуска ресурсоёмких приложений, всё ещё лучше подойдёт ноутбук.

В «М.Видео-Эльдорадо» ожидают, что в четвёртом квартале спрос на планшеты продолжит расти, поскольку конец года традиционно сопровождается повышенной активностью потребителей. В «Вымпелкоме» прогнозируют сохранение высокого спроса на планшеты до конца года.

Отмечается, что россияне вместо покупки нового ноутбука стали чаще пытаться отремонтировать тот, что уже есть в наличии. По данным «Авито», в сентябре нынешнего года спрос на ремонт ноутбуков на платформе вырос на 18 % по сравнению с сентябрём прошлого года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Российские студенты стали активнее использовать ИИ для написания работ
Китайские светодиоды проникли в российские LED-лампы, дискредитировав импортозамещение
В России поступили в продажу смартфоны Huawei nova 14 Pro и nova 14 с поддержкой ИИ по цене от 39 999 рублей
Сверхпрочный планшет OSCAL Spider 10 с батареей на 20 000 мА·ч поступил в глобальную продажу
В октябре Apple представит более пяти новинок, но это не точно
Российский блогер распаковал и протестировал iPad Pro на чипе M5 до официального анонса
Теги: планшет, продажи, россия
планшет, продажи, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Одноплатный компьютер Orange Pi 6 Plus получил 12-ядерный чип с NPU и 64 Гбайт ОЗУ
Warner Bros. так уверена в успехе «Мортал Комбат 2», что уже начала работу над «Мортал Комбат 3»
Vivo X300 и X300 Pro представлены официально с 200-Мп камерами Zeiss и чипами MediaTek Dimensity 9500
Steam установил новый рекорд пикового онлайна на фоне взрывного релиза Battlefield 6
Google запустила Nano Banana в AI Mode и «Google Объектив»
Лавкрафтианский хоррор-шутер Beneath не заставит себя долго ждать — новый трейлер, дата выхода и демоверсия в Steam 11 мин.
ИИ на слуху, но не в деле — нейросети заняли только 1 % интернет-активности 2 ч.
В Microsoft Defender нашли давние уязвимости, позволяющие обойти аутентификацию и загружать вредоносные файлы 3 ч.
AMD FSR 4, улучшения графики и оптимизации: для Black Myth: Wukong вышел первый за полгода новый патч 4 ч.
Журналисты показали, как волшебное приключение Everwild от авторов Sea of Thieves выглядело незадолго до отмены 4 ч.
OpenAI определила эпоху ИИ и стала уникальной компанией в истории Кремниевой долины 5 ч.
xAI будет создавать виртуальные миры для игр и обучения роботов 11 ч.
Пользователи ChatGPT снова могут удалять свои чаты безвозвратно 12-10 12:08
Арт-директор Halo покинул студию после 17 лет работы и намекнул на проблемы в команде разработчиков 12-10 10:33
Один из основателей ИИ-стартапа Thinking Machines переметнулся к Марку Цукербергу 12-10 08:17
Новая статья: Intel Xeon 6+ Clearwater Forest: большой плюс для маленьких ядер 24 мин.
Microsoft не хватает ЦОД и серверов в США, причём не только для ИИ 52 мин.
Россияне стали пересаживаться с ноутбуков на планшеты — так дешевле 2 ч.
Microsoft развеяла слухи об исчезновении приставок Xbox из магазинов в США 2 ч.
TP-Link провела первые испытания оборудования с Wi-Fi 8 2 ч.
Microsoft запустила новые облачные регионы в Малайзии и Индонезии и откроет дополнительные в Индии и на Тайване 4 ч.
«Инферит» представил российские 2U-серверы для ИИ на базе Intel Xeon Emerald Rapids 5 ч.
OpenAI растёт быстрее всех — но теперь никто не понимает, кому она принадлежит 5 ч.
Apple уже работает над новыми AirPods Pro и AirPods 5 — они получат чип H3 5 ч.
IBM представила ускоритель Spyre Accelerator для ИИ-инференса 6 ч.