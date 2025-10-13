Продажи планшетных компьютеров в России выросли до рекордного уровня. За первые три квартала нынешнего года в стране было реализовано 2,2 млн устройств этого типа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «М.Видео-Эльдорадо».

Объём полученной выручки от реализации планшетов за отчётный период составил 41,5 млрд рублей. Этот показатель остался на уровне прошлого года. Средняя цена планшетного компьютера год к году снизилась на 6 % и составила 19 тыс. рублей. В третьем квартале положительная динамика сохранилась: продавцы реализовали 720 тыс. планшетов, тогда как за третий квартал прошлого года было продано 690 тыс. устройств.

Рост продаж за три квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6 %. При этом рынок планшетов стал одним из немногих сегментов электроники, который продолжал расти в течение года, сообщил старший менеджер категории «Компьютеры и планшеты» в «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Ломов. «Во-первых, планшеты окончательно закрепились в повседневной жизни: ими пользуются для учёбы, видеосвязи, работы и развлечений. Во-вторых, производители предлагают всё более функциональные модели в среднем ценовом сегменте — с мощными процессорами, большими экранами и автономностью, сравнимой с ноутбуками», — добавил господин Ломов.

В Wildberries также отметили рекордные темпы роста продаж планшетов. В натуральном выражении за первые девять месяцев года рост продаж составил 55 %, а в денежном — 43 %. «Мы связываем это с общим ростом потребления контента, что очень удобно делать с помощью планшетов: лёгкий, негромоздкий, можно взять в поездку, посмотреть кино даже в кровати. Кроме того, удобство их использования также выросло: увеличились диагонали экранов, их качество и яркость», — сообщил руководитель направления «Электроника» в Wildberries & Russ Алексей Зайцев.

В МТС рост продаж планшетов связывают с тем, что устройства такого типа становятся более функциональными и востребованными как для работы и учёбы, так и для отдыха и развлечений. В компании Fplus добавили, что росту продаж способствовало увеличение количества доступных моделей, в первую очередь у китайских брендов. «Условно за 25 тыс. рублей можно получить планшет даже крупного известного производителя уровня Xiaomi с возможностью редактировать документы, писать письма, смотреть видео, участвовать в конференц-звонках почти как на ноутбуке, который за те же деньги будет заметно слабее», — добавили в компании.

По мнению Алексея Ломова, интерес к планшетам растёт в том числе как к универсальным устройствам для семьи, способным заменить ноутбук. На фоне роста стоимости ноутбуков для многих сейчас покупка устройства за 50–80 тыс. рублей достаточно проблематична. В то же время современный планшет стоимостью около 20 тыс. рублей, особенно модели с клавиатурой, вполне может заменить ноутбук.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что рекордные продажи планшетов действительно можно связать со стремлением людей найти замену ноутбукам. С повседневными задачами планшеты справляются не хуже, а для чего-то, например, просмотра видео, подходят даже лучше. Однако у всех людей разные потребности и для определённых целей, например, обработки видео или запуска ресурсоёмких приложений, всё ещё лучше подойдёт ноутбук.

В «М.Видео-Эльдорадо» ожидают, что в четвёртом квартале спрос на планшеты продолжит расти, поскольку конец года традиционно сопровождается повышенной активностью потребителей. В «Вымпелкоме» прогнозируют сохранение высокого спроса на планшеты до конца года.

Отмечается, что россияне вместо покупки нового ноутбука стали чаще пытаться отремонтировать тот, что уже есть в наличии. По данным «Авито», в сентябре нынешнего года спрос на ремонт ноутбуков на платформе вырос на 18 % по сравнению с сентябрём прошлого года.