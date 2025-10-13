Отправиться в жуткое кооперативное приключение Reanimal от создателей Little Nightmares можно уже сейчас — в Steam вышла демоверсия

У кооперативного хоррора Reanimal от издательства THQ Nordic и разработчиков из шведской студии Tarsier (Little Nightmares, Little Nightmares 2) до сих пор нет даты выхода, но опробовать игру можно уже сегодня.

THQ Nordic и Tarsier Studios сообщили о выходе в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатной демоверсии Reanimal. Релиз сопровождался насыщенным 15-секундным геймплейным трейлером.

Выпуск пробного издания Reanimal приурочен к старту сегодня, 13 октября, фестиваля демоверсий «Играм быть» (Steam Next Fest) в Steam. Хотя акция стартует лишь через несколько часов, опробовать новый проект Tarsier Studios можно уже сейчас.

Напомним, события Reanimal развернутся на острове, некогда приходившемся домом мальчику и девочке, которые теперь пытаются выбраться из этого кошмара и спасти пропавших друзей.

Демоверсия предлагает пережить первые две главы: узнать, как познакомились герои, испытать на себе негостеприимные воды вблизи острова, отправиться на поиски Капюшона и пережить встречу с безобразным Нюхачом, похитившим её.

Обещают погружение в обитель тайн и невыразимого ужаса, возможность побродить по мельнице и депо, узнать первые фрагменты загадочной истории и прочувствовать фирменный стиль парного хоррора Tarsier Studios.

Reanimal выйдет в первом квартале 2026 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. В демоверсии доступен локальный кооператив на двоих (можно играть и одному), а в полном издании будет и онлайновый. Заявлен перевод на русский.