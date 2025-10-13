Microsoft сломала инструмент обновления до Windows 11 прямо перед «смертью» Windows 10

Microsoft признала, что последняя версия инструмента для создания установочного носителя Windows 11 Media Creation Tool может работать некорректно на устройствах с Windows 10 и закрывается без какого-либо сообщения об ошибке при попытке установки обновления.

Завтра Microsoft официально прекращает поддержку Windows 10. После этой даты пользователи Windows 10 перестанут получать бесплатные обновления безопасности и исправления ошибок, что потенциально может сделать их ПК более уязвимым. Самым простым способом обновиться до Windows 11, при условии, что ПК соответствует аппаратным требованиям, — использовать «Центр обновления Windows» из раздела настроек «Обновление и безопасность».

Но для чистой установки Windows может потребоваться использовать инструмент создания установочного носителя Media Creation Tool (MCT), который позволяет создать загрузочный USB-накопитель или DVD-диск. По состоянию на 12 октября 2025 года последней версией MCT является 26100.6584, выпущенная 29 сентября 2025 года.

После загрузки этой версии с официальной страницы, при попытке запуска появляется запрос на внесение изменений в Windows. При нажатии кнопки «Да» появляется логотип Windows, но приложение внезапно закрывается, и установка не выполняется.

«Версия инструмента создания носителя Windows 11 версии 26100.6584, выпущенная 29 сентября 2025 года, может работать некорректно на устройствах с Windows 10. Инструмент создания носителя может неожиданно закрыться без отображения сообщения об ошибке», — подтвердил проблему представитель Microsoft. Компания работает над решением проблемы и выпустит обновление для Media Creation Tool для Windows 11, но точные сроки не называются.

Если пользователю всё же требуется загрузочный USB-накопитель или DVD, возможность загрузить ISO-образ установочного диска Windows 11 существует. Для этого на той же странице загрузки Microsoft следует найти раздел «Скачивание образа диска Windows 11 (ISO) для 64-разрядных устройств» и загрузить файл ISO на ПК. Далее этот файл можно использовать для создания загрузочного носителя при помощи таких бесплатных инструментов, как Rufus или Ventoy, или смонтировать его с помощью «Проводника», после чего запустить setup.exe.

Microsoft официально объявила о запуске бесплатной программы расширенных обновлений безопасности (Extended Security Updates, ESU) для Windows 10. Зарегистрировавшиеся в программе пользователи смогут продолжить получать обновления безопасности после окончания официальной поддержки Windows 10. Важно понимать, что программа ESU для Windows 10 включает только обновления безопасности. Зарегистрированные устройства не будут получать обновления функций или исправления ошибок. С октября полноценные обновления будут доступны только в Windows 11.

Для получения бесплатных обновлений ESU потребуется синхронизация настроек и данных ПК с облаком через учётную запись Microsoft. Для этого можно использовать 5 Гбайт бесплатного хранилища, предоставляемого OneDrive. Если места в облаке окажется недостаточно, потребуется оформить платную подписку, что сделает «бесплатные» обновления фактически платными. Для пользователей, не желающих использовать учётную запись Microsoft, по-прежнему доступен полностью платный вариант — годовая подписка стоимостью $30.

Microsoft явно подталкивает пользователей к использованию облачных учётных записей. Лицензия ESU привязывается к учётной записи Microsoft. Для нескольких компьютеров с одной учётной записью Microsoft потребуется отдельная активация для каждого устройства. Кроме того, Microsoft недавно сообщила, что статус ESU в Windows 10 аннулируется, если пользователь не будет входить в систему с той же учётной записью Microsoft в течение 60 дней. По истечении этого срока потребуется повторная регистрация в программе.

Microsoft также разъяснила, что, хотя в Европе по требованию регуляторов синхронизация с OneDrive была исключена из необходимых шагов при регистрации в ESU, учётная запись Microsoft по-прежнему обязательна. Пользователь может сменить регион своей системы на европейскую страну, чтобы обойти обязательную синхронизацию с OneDrive.

Microsoft, очевидно, хочет, чтобы все пользователи перешли на Windows 11, поэтому поломка одного из самых простых способов обновления с Windows 10, вероятно, является банальной ошибкой, а не хитрым тактически ходом компании.