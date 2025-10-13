Российский ответ «Готике» почти готов к премьере — Of Ash and Steel получила дату релиза и демоверсию в Steam

Издательство tinyBuild и разработчики из петербургской студии Fire & Frost объявили дату выхода своей фэнтезийной ролевой игры с открытым миром Of Ash and Steel (в прошлом Grayshaft).

Напомним, за Grayshaft команда Fire & Frost взялась ещё летом 2021 года, а прошедшей осенью заручилась поддержкой tinyBuild и объявила о смене названия проекта. Сроки релиза Of Ash and Steel до сих пор не уточнялись.

Как стало известно, долго дебютный проект Fire & Frost ждать не придётся. Of Ash and Steel поступит в продажу 6 ноября 2025 года эксклюзивно для ПК (Steam, GOG). Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Ролик также сообщает о выходе в Steam бесплатной демоверсии Of Ash and Steel. Пробное издание станет частью предстоящего фестиваля «Играм быть» (Steam Next Fest), который пройдёт в Steam с 13 по 20 октября.

Демо Of Ash and Steel приглашает оценить самое начало путешествия по опасным землям острова Грейшафт: исследовать стартовый регион, выполнять основные и побочные задания, испытывать боевые навыки в режиме «Мастер арены».

Скриншоты

Игрокам в роли картографа Тристана предстоит избавить Грейшафт от проклятия, освоить боевую систему (смесь Dark Souls, «Готики» и «Ведьмака 3») и дать волю любопытству — игра не ведёт за руку и не помечает важные места указателями.

Обещают смесь RPG золотой эпохи (2000-е) и современного дизайна, широкие возможности отыгрыша (разные профессии, стили боя) и поддержку восьми языков, включая английский и русский дубляж.