Складной iPhone Fold будет дешевле, чем ожидалось — Apple нашла способ сэкономить

Согласно прогнозам аналитиков, Apple выпустит свой первый складной смартфон с предварительным названием iPhone Fold во второй половине 2026 года. Ожидается, что это будет самый дорогой iPhone в истории компании, но, как утверждает авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), его стоимость будет немного ниже, чем предполагалось ранее, благодаря значительному снижению себестоимости производства шарнира.

По данным Мин-Чи Куо, себестоимость шарнира — одного из ключевых компонентов складного смартфона — при массовом производстве составит порядка $70–80, что гораздо меньше предыдущих рыночных прогнозов, оценивавших этот компонент в $100–120 или даже выше. Аналитик отметил, что снижение себестоимости было достигнуто за счёт серьёзной «оптимизации конструкции сборки», а не использования более дешёвых материалов.

Мин-Чи Куо сообщил, что для производства шарниров давний партнёр Apple, компания Foxconn, создала совместное предприятие с тайваньским производителем Shin Zu Shing. «Foxconn имеет чуть большую долю и определяет будущее направление развития», — отметил Куо. Совместное предприятие будет производить около 65 % всего объёма шарниров, а американский производитель Amphenol — оставшиеся 35 %. Не исключено, что в 2027 году к ним присоединится ещё один производитель — компания Luxshare, что позволит ещё больше снизить себестоимость производства шарнира.

Согласно прогнозу журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), стоимость iPhone Fold составит порядка $2000. Такого же мнения придерживаются аналитики банка JPMorgan.