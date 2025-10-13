«Они абсолютно не понимают, за что полюбили вторую часть»: геймплейный трейлер Disciples: Domination оставил фанатов серии в недоумении

Издательство Kalypso Media совместно с разработчиками из Artefacts Studio опубликовало первый геймплейный трейлер Disciples: Domination — тёмной фэнтезийной стратегической RPG с пошаговыми боями, которая является прямым продолжением вышедшей в 2021 году Disciples: Liberation.

Короткий ролик предоставляет игрокам возможность оценить уровень исполнения ключевых геймплейных механик. Главная героиня Авианна, ставшая владычицей Невендаара, исследует верхом на лошади подконтрольные земли, беседует с их обитателями и участвует в боях с командой нанятых воинов.

Disciples: Domination во многом похожа на предшественницу, но мелкие отличия всё же имеются. При переходе к диалогу теперь демонстрируются модели героев в полный рост, а не портреты, как это было в Liberation. Поля для пошаговых сражений с гексами стали просторнее, а цветовое кодирование подконтрольных и вражеских юнитов — выразительнее.

Впрочем, запечатлённый в трейлере геймплей пользователям не сильно понравился. В комментариях они сравнивают игру с вышедшей Disciples: Liberation и сетуют на малое количество нововведений. «Они абсолютно не понимают, за что полюбили вторую часть», — подметил gh-vj6ru.

Disciples: Domination выйдет в 2026 году на ПК, PS5, Xbox Series X и S. Демоверсию игры можно бесплатно опробовать с 13 по 20 октября в рамках осеннего фестиваля «Играм быть» (Steam Next Fest), который сейчас проходит в Steam.