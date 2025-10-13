Компания Google приступила к глобальному обновлению в поисковой выдаче интерфейса рекламного блока. Теперь он будет чётко выделен и получит кнопку для скрытия. Обновление призвано повысить прозрачность платных ссылок и предоставить пользователям больший контроль над отображением рекламы.

Согласно официальному сообщению компании, рекламные ссылки теперь группируются в отдельный раздел с увеличенной надписью «Спонсируемый», что делает их визуально отличимыми от органической поисковой выдачи. В нижней части этого блока, содержащего не более четырёх рекламных объявлений, появится кнопка «Скрыть спонсируемые результаты», позволяющая свернуть весь раздел и оставить на экране только результаты, основанные на поисковой оптимизации (SEO), а также «Обзоры от ИИ» (AI Overviews), сгенерированные искусственным интеллектом.

В компании подчеркнули, что функция AI Overviews сохранит своё место в интерфейсе и будет отображаться либо над, либо под новым рекламным блоком, как и раньше. При этом пользователи получат возможность скрыть хотя бы один из этих элементов, например спонсируемый раздел. Отмечается, что обновление затрагивает все виды рекламы в Google Search, включая рекламу товаров, и начало распространяться по всему миру как на настольных системах, так и на мобильных устройствах.

Напомним, ранее в Google также появилась возможность добавлять предпочтительные источники в карусели с пролистываемыми карточками новостей. Для этого достаточно нажать кнопку «Добавить как предпочтительный источник в Google», расположенную под соответствующей публикацией.