Painkiller, «Герои Меча и Магии», новый «Мор» и многое другое: в Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с тысячами демоверсий

Как и было обещано, 13 октября администрация сервиса цифровой дистрибуции Steam объявила о старте традиционно масштабного фестиваля демоверсий «Играм быть» (Steam Next Fest). Запуск акции сопровождался тематическим трейлером.

Новейшая итерация «Играм быть» продлится с 13 по 20 октября (закончится в 20:00 по московскому времени). Фестиваль предлагает к ознакомлению демо более 2,8 тыс. потенциальных игровых хитов ближайшего будущего.

По словам Valve, Steam Next Fest — отличный способ найти новую любимую игру и следить за тем, как разработчики готовятся к её выпуску. Новых фаворитов советуют добавлять в желаемое, чтобы не пропустить их релиз.

Для помощи с освоением фестиваля доступен просмотр игр по жанрам, основным меткам (характеристикам), теме и с учётом ваших предпочтений (вдобавок к списку рекомендаций), а также рейтинг популярных демо.

В рамках октябрьского «Играм быть» доступны демоверсии игр самых разных жанров. Собрали десять примечательных проектов:

  • беспощадный симулятор средневековых сражений Half Sword с реалистичной физикой, исторически достоверными доспехами и оружием XV века;
  • завирусившийся симулятор карантинной зоны в условиях зомби-апокалипсиса Quarantine Zone: The Last Check;
  • королевская битва на пишущих машинках Final Sentence;
  • кооперативный постапокалиптический шутер Misery, объединяющий идеи S.T.A.L.K.E.R. и Lethal Company;
  • динамичный кооперативный шутер Painkiller, приходящийся перезапуском одноимённой серии;
  • олдскульный хоррор Ground Zero в духе классических Resident Evil;
  • пошаговая ролевая игра Shadow of the Road в антураже феодальной Японии с примесью магического стимпанка;
  • пошаговая тактика Warhammer 40,000: Mechanicus II;
  • приключенческий платформер SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide;
  • фэнтезийная градостроительная стратегия Whiskerwood, в которой коты поработили мышей.
Как это часто бывает, некоторые демоверсии были выпущены ещё до начала «Играм быть», но всё равно считаются участниками фестиваля: например, Heroes of Might & Magic: Olden Era, Pathologic 3, Tavern Keeper и Of Ash and Steel.

Следующий после октябрьского фестиваль «Играм быть» пройдёт с 23 февраля по 2 марта. С расписаниями официальных мероприятий Steam на оставшуюся часть 2025 года и первую половину 2026-го можно ознакомиться здесь и здесь.

