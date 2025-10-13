Painkiller, «Герои Меча и Магии», новый «Мор» и многое другое: в Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с тысячами демоверсий

Как и было обещано, 13 октября администрация сервиса цифровой дистрибуции Steam объявила о старте традиционно масштабного фестиваля демоверсий «Играм быть» (Steam Next Fest). Запуск акции сопровождался тематическим трейлером.

Новейшая итерация «Играм быть» продлится с 13 по 20 октября (закончится в 20:00 по московскому времени). Фестиваль предлагает к ознакомлению демо более 2,8 тыс. потенциальных игровых хитов ближайшего будущего.

По словам Valve, Steam Next Fest — отличный способ найти новую любимую игру и следить за тем, как разработчики готовятся к её выпуску. Новых фаворитов советуют добавлять в желаемое, чтобы не пропустить их релиз.

Для помощи с освоением фестиваля доступен просмотр игр по жанрам, основным меткам (характеристикам), теме и с учётом ваших предпочтений (вдобавок к списку рекомендаций), а также рейтинг популярных демо.

В рамках октябрьского «Играм быть» доступны демоверсии игр самых разных жанров. Собрали десять примечательных проектов:

Как это часто бывает, некоторые демоверсии были выпущены ещё до начала «Играм быть», но всё равно считаются участниками фестиваля: например, Heroes of Might & Magic: Olden Era, Pathologic 3, Tavern Keeper и Of Ash and Steel.

Следующий после октябрьского фестиваль «Играм быть» пройдёт с 23 февраля по 2 марта. С расписаниями официальных мероприятий Steam на оставшуюся часть 2025 года и первую половину 2026-го можно ознакомиться здесь и здесь.