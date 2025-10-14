Сегодня 14 октября 2025
Уход руководителя по разработкам платформ вызвал новую реорганизацию внутри Intel

В апреле этого года назначенный ранее генеральным директором Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) начал проводить структурные преобразования и кадровые перестановки, введя в прямое подчинение себе команды специалистов, которые занимались разработкой платформ и кремниевых компонентов. Теперь они будут объединены из-за ухода одного из руководителей с 25-летним стажем.

Источник изображения: Intel

Роб Брукнер. Источник изображения: Intel

Как поясняет CRN, речь идёт о Робе Брукнере (Rob Bruckner), который до недавних пор возглавлял подразделение Platform Engineering Group и подчинялся напрямую генеральному директору Intel. Непосредственно Брукнер переходит на работу в Dell Technologies, где будет руководить бизнесом по производству ПК корпоративного класса. «Обезглавленное» подразделение Intel будет объединено с Silicon Engineering Group, которым руководит Майк Хёрли (Mike Hurley), название новой структурной единицы будет звучать как Silicon Engineering and Client Platform Group. Кроме того, Майк Хёрли повышен в должности до старшего вице-президента.

В своём обращении к сотрудникам Intel Тан дал понять, что объединяемые подразделения и ранее плотно работали друг с другом, и наличие у них единого лидера позволит дополнительно укрепить сотрудничество. Апрельские преобразования в организационной структуре Intel были направлены на устранение излишней бюрократии и создании более «плоской» иерархии, которая позволяла бы ускорить внедрение инноваций в духе прежней Intel. Прямое подчинение главе компании руководителей ряда инженерных подразделений также преследовало такую цель. На этой неделе Тан обратился к сотрудникам компании: «Расширение полномочий инженеров по всей компании, одновременно привлекая таланты извне, является ключевым условием нашего будущего успеха. Я хочу поблагодарить все инженерные команды за работу, которую они делают для создания великолепных продуктов и доставления радости нашим клиентам».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: intel, кадровые перестановки, реструктуризация, лип-бу тан
