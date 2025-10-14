Сегодня 14 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос NASA вскрыло образцы лунного грунта, при...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

NASA вскрыло образцы лунного грунта, привезённые 50 лет назад — и усомнилось в теории образования спутника Земли

Более полувека Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США хранит образцы лунного грунта, привезённого на Землю астронавтами миссии «Аполлон-17» в 1972 году. Они находились в герметичных контейнерах в ожидании, пока в распоряжении учёных не появятся более совершенные инструменты для проведения всесторонних исследований.

Астронавты миссии «Аполлон-17» / Источник изображения: NASA

Астронавты миссии «Аполлон-17» / Источник изображения: NASA

Спустя пять десятилетий NASA передало учёным один из образцов, и по результатам его исследования они пришли к неожиданным выводам. Оказалось, что содержание изотопов серы в этом образце сильно отличается от других образцов лунного грунта и земных пород. Это открытие, как ожидается, может подтвердить теорию, согласно которой Луна образовалась в результате столкновения гипотетической планеты Тейя с Землёй, либо опровергнуть её и рассказать о самых ранних этапах истории спутника нашей планеты.

Учёные из Университета Брауна во главе с Джеймсом Доттином (James Dottin) для изучения образцов лунного грунта задействовали масс-спектрометр вторичных ионов. Им достались образцы, которые астронавты собрали с помощью специальных трубок, погружённых на глубину 60 см в лунный реголит. Проще говоря, учёные изучили образцы, собранные непосредственно под поверхностью, помещённые в металлический цилиндр и остававшиеся в таком виде с момента их доставки на Землю.

Команда Доттина хотела получить образцы вулканической породы, которая в далёком прошлом была частью лунной мантии. Учёные полагают, что Луна сформировалась в результате столкновения протопланеты Тейи, размер которой сопоставим с Марсом, с Землёй. Рассказать больше о происхождении спутника может химический состав лунной мантии.

Предыдущие исследования образцов показали, что соотношение разных изотопов кислорода в лунной мантии в целом совпадает с земным. Это позволило предположить, что Луна преимущественно сформирована из обломков Земли, которые отделились после столкновения с протопланетой. Изотопы являются своего рода подвидами одного и того же элемента с одинаковым количеством протонов, но разным количеством нейтронов. Учёные исследовали изотопы серы, для чего был задействован масс-спектрометр вторичных ионов. Анализ показал, что по сравнению с соотношениями разных изотопов в земных породах, Луна, вероятно, обеднена серой-33 (т.е. серой с 33 нейтронами), которая является одним из четырёх стабильных изотопов серы.

Джеймс Доттин с коллегой за работой / Источник изображения: Университет Брауна

Джеймс Доттин с коллегой за работой / Источник изображения: Университет Брауна

«До этого считалось, что лунная мантия имеет такой же изотопный состав серы, как и Земля. Именно такую картину я ожидал увидеть при анализе этих образцов, но вместо этого мы получили значения, совершенно отличные от всего, что мы находили на Земле. Моей первой мыслью было: «Чёрт возьми, этого не может быть». Поэтому мы перепроверили результаты на всех этапах работы, но ошибок не нашли. Эти результаты просто ошеломляют», — заявил Доттин.

Учёные выдвигают две гипотезы, объясняющие появление выявленных изотопов серы в лунной мантии. Изотопные соотношения серы могли сформироваться из отделившегося от Тейи материала. Это означает, что обломки древней протопланеты занимают большую часть состава Луны, чем было принято считать ранее. Второй вариант предполагает, что обеднение серой-33 произошло уже после формирования Луны. Учёные считают, что молодая Луна могла быть окружена тонкой атмосферой, и, если сера присутствовала в атмосфере, она могла взаимодействовать с ультрафиолетовым излучением Солнца. Возникшие в результате химические реакции могли привести к снижению доли серы-33.

Если это так, то значит, что изотопы серы из ранней атмосферы Луны каким-то образом должны были переместиться с поверхности в мантию. В более поздние периоды существования спутника сера могла быть выброшена обратно к поверхности в результате извержений.

«Это стало бы свидетельством древнего обмена материалами между лунной поверхностью и мантией. На Земле эту функцию выполняет тектоника плит, но на Луне её нет. Поэтому идея о существовании какого-то механизма обмена на ранней Луне является весьма интригующей», — считает Доттин.

На данный момент учёные не в состоянии понять, какое из объяснений является верным. Будущие космические миссии позволят измерить изотопные соотношения серы на других телах Солнечной системы, таких как Марс и астероиды. Эти исследования могут дать подсказки относительно происхождения Луны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Луна поможет японским учёным в поисках тёмной материи
ИИ нашёл на Луне два возможных входа в «подземные» тоннели
Обратная сторона Луны действительно холоднее — учёные подтвердили температурную асимметрию
«Роскосмос» испытал двигатель первой ступени перспективной ракеты «Союз-5» — первый пуск намечен на декабрь
Российский радиотелескоп RadioAstron получил первое в истории изображение двойной системы сверхмассивных чёрных дыр
Видео с «поездом» из спутников Starlink сняли с MKC
Теги: лунный грунт, луна, исследование
лунный грунт, луна, исследование
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpaceX снова запустила Starship — полёт мегаракеты впервые прошёл безупречно
Российский ответ «Готике» почти готов к премьере — Of Ash and Steel получила дату релиза и демоверсию в Steam
«Она захватила мою жизнь, помогите!»: создатель Clair Obscur: Expedition 33 рассказал, какую игру в 2025 году считает лучшей
Российские колл-центры нашли лазейку, чтобы избежать платной маркировки звонков
FSR 4 заработала на старых Radeon — но качество и производительность слегка пострадали
Microsoft представила первый ИИ-генератор изображений собственной разработки — MAI-Image-1 30 мин.
Конец эпохи: Microsoft прекратила поддержку Windows 10 53 мин.
«Базис» и MIND Software представляют первое в России коробочное HCI-решение для ускорения цифровой трансформации бизнеса 2 ч.
«Базис» и MIND Software представляют первое в России коробочное HCI-решение для ускорения цифровой трансформации бизнеса 2 ч.
Devolver объявила дату выхода Forestrike — тактического кунг-фу-экшена, где каждая смерть приближает к победе в бою, который ещё не начался 3 ч.
В популярнейшем архиваторе 7-Zip обнаружены две уязвимости, позволяющие удалённо взламывать ПК 12 ч.
Microsoft затруднит доступ к режиму Internet Explorer в Edge из-за атак хакеров — уязвимости останутся без патчей 13 ч.
Painkiller, «Герои Меча и Магии», новый «Мор» и многое другое: в Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с тысячами демоверсий 14 ч.
В поиске Google теперь можно скрывать рекламу — но посмотреть её всё равно придётся 14 ч.
Apple TV+ превратился в просто Apple TV — стриминговый сервис ждёт «яркая новая идентичность» 14 ч.
Nvidia запустила продажи DGX Spark — настольного мини-суперкомпьютера для ИИ за $3999 22 мин.
NASA вскрыло образцы лунного грунта, привезённые 50 лет назад — и усомнилось в теории образования спутника Земли 2 ч.
Toshiba протестировала первый в мире жёсткий диск на 12 пластинах — до массового производства ещё далеко 2 ч.
Репортаж с презентации Realme 15 Pro Game of Thrones Edition в Северной Ирландии 2 ч.
Giga Computing представила ИИ-сервер TO86-SD1 на платформе NVIDIA HGX B200 2 ч.
Сгоревший после аварии электромобиль Xiaomi SU7 Ultra обрушил акции Xiaomi на 8,7 % 3 ч.
Планшет Huawei MatePad 12 X с 12-дюймовым дисплеем PaperMatte стал доступен для предзаказа в России 3 ч.
Смартфоны с ИИ вернули рынок к росту: +2,6 % за третий квартал 3 ч.
Samsung стала партнёром Nvidia по интеграции чипов через NVLink 4 ч.
Intel запустила реорганизацию после ухода ещё одного опытного руководителя 6 ч.