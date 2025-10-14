С завтрашнего дня в ограниченную продажу поступит мини-ПК Nvidia DGX Spark, предназначенный для работы с алгоритмами искусственного интеллекта — его можно будет приобрести на сайте производителя, а также у его партнёров.

Внешне он напоминает обычный мини-ПК, но в действительности машина предназначена для обучения систем искусственного интеллекта и запуска передовых моделей — это не компьютер общего назначения. Вместо Windows он работает под управлением ОС Nvidia DGX — модифицированной версии Ubuntu Linux, оптимизированной под работу с ПО для ИИ. Собственные варианты DGX Spark уже есть у Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo и MSI.

Nvidia создала DGX Spark, чтобы дать разработчикам, исследователям и студентам систему с достаточной производительностью для локального запуска передовых моделей ИИ. Компьютер работает на 20-ядерном центральном Arm-процессоре Grace и ускорителе Nvidia GB10 с архитектурой Blackwell и таким же количеством ядер CUDA, как у видеокарты RTX 5070. На борту есть 128 Гбайт системной памяти LPDDR5x, которая распределяется между центральным процессором и ИИ-ускорителем; установлен SSD NVMe на 4 Тбайт.

При достаточно компактных габаритах устройства Nvidia позиционирует его как «самый маленький в мире компьютер с ИИ, обеспечивающий производительность уровня центра обработки данных в компактном настольном форм-факторе». Среди интерфейсов значатся USB Type-C, HDMI и Wi-Fi 7. При ценнике $3999 Nvidia DGX Spark не предназначается для массового рынка. По неподтверждённым данным, компания вдобавок готовит ПК под Windows на чипе производства MediaTek с ускорителем Nvidia. К выходу готовится также DGX Station — машина размером с традиционный десктоп на более мощном ускорителе GB300 Grace Blackwell Ultra. Её цена пока не объявлена, но собственные версии компьютера выпустят также Asus, Boxx, Dell, HP и Supermicro.