Сегодня 14 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Nvidia запустила продажи DGX Spark — нас...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nvidia запустила продажи DGX Spark — настольного мини-суперкомпьютера для ИИ за $3999

С завтрашнего дня в ограниченную продажу поступит мини-ПК Nvidia DGX Spark, предназначенный для работы с алгоритмами искусственного интеллекта — его можно будет приобрести на сайте производителя, а также у его партнёров.

Источник изображений: Nvidia

Источник изображений: Nvidia

Внешне он напоминает обычный мини-ПК, но в действительности машина предназначена для обучения систем искусственного интеллекта и запуска передовых моделей — это не компьютер общего назначения. Вместо Windows он работает под управлением ОС Nvidia DGX — модифицированной версии Ubuntu Linux, оптимизированной под работу с ПО для ИИ. Собственные варианты DGX Spark уже есть у Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo и MSI.

Nvidia создала DGX Spark, чтобы дать разработчикам, исследователям и студентам систему с достаточной производительностью для локального запуска передовых моделей ИИ. Компьютер работает на 20-ядерном центральном Arm-процессоре Grace и ускорителе Nvidia GB10 с архитектурой Blackwell и таким же количеством ядер CUDA, как у видеокарты RTX 5070. На борту есть 128 Гбайт системной памяти LPDDR5x, которая распределяется между центральным процессором и ИИ-ускорителем; установлен SSD NVMe на 4 Тбайт.

При достаточно компактных габаритах устройства Nvidia позиционирует его как «самый маленький в мире компьютер с ИИ, обеспечивающий производительность уровня центра обработки данных в компактном настольном форм-факторе». Среди интерфейсов значатся USB Type-C, HDMI и Wi-Fi 7. При ценнике $3999 Nvidia DGX Spark не предназначается для массового рынка. По неподтверждённым данным, компания вдобавок готовит ПК под Windows на чипе производства MediaTek с ускорителем Nvidia. К выходу готовится также DGX Station — машина размером с традиционный десктоп на более мощном ускорителе GB300 Grace Blackwell Ultra. Её цена пока не объявлена, но собственные версии компьютера выпустят также Asus, Boxx, Dell, HP и Supermicro.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nvidia получила лицензии, необходимые для экспорта в ОАЭ ускорителей вычислений на миллиарды долларов США
Настольные суперкомпьютеры Nvidia DGX Spark на суперчипе GB10 снова не вышли в назначенные сроки
Глава Nvidia заверил сотрудников, что будет платить по $100 000 за выдачу виз H-1B для них
Samsung стала партнёром Nvidia по интеграции чипов через NVLink
OpenAI превратится в чипмейкера — Broadcom поможет проложить «путь к будущему ИИ» на 10 ГВт
OpenAI растёт быстрее всех — но теперь никто не понимает, кому она принадлежит
Теги: nvidia, ии, неттоп
nvidia, ии, неттоп
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpaceX снова запустила Starship — полёт мегаракеты впервые прошёл безупречно
Российский ответ «Готике» почти готов к премьере — Of Ash and Steel получила дату релиза и демоверсию в Steam
«Она захватила мою жизнь, помогите!»: создатель Clair Obscur: Expedition 33 рассказал, какую игру в 2025 году считает лучшей
Российские колл-центры нашли лазейку, чтобы избежать платной маркировки звонков
FSR 4 заработала на старых Radeon — но качество и производительность слегка пострадали
Microsoft представила первый ИИ-генератор изображений собственной разработки — MAI-Image-1 30 мин.
Конец эпохи: Microsoft прекратила поддержку Windows 10 53 мин.
«Базис» и MIND Software представляют первое в России коробочное HCI-решение для ускорения цифровой трансформации бизнеса 2 ч.
«Базис» и MIND Software представляют первое в России коробочное HCI-решение для ускорения цифровой трансформации бизнеса 2 ч.
Devolver объявила дату выхода Forestrike — тактического кунг-фу-экшена, где каждая смерть приближает к победе в бою, который ещё не начался 3 ч.
В популярнейшем архиваторе 7-Zip обнаружены две уязвимости, позволяющие удалённо взламывать ПК 12 ч.
Microsoft затруднит доступ к режиму Internet Explorer в Edge из-за атак хакеров — уязвимости останутся без патчей 13 ч.
Painkiller, «Герои Меча и Магии», новый «Мор» и многое другое: в Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с тысячами демоверсий 14 ч.
В поиске Google теперь можно скрывать рекламу — но посмотреть её всё равно придётся 14 ч.
Apple TV+ превратился в просто Apple TV — стриминговый сервис ждёт «яркая новая идентичность» 14 ч.
Nvidia запустила продажи DGX Spark — настольного мини-суперкомпьютера для ИИ за $3999 22 мин.
NASA вскрыло образцы лунного грунта, привезённые 50 лет назад — и усомнилось в теории образования спутника Земли 2 ч.
Toshiba протестировала первый в мире жёсткий диск на 12 пластинах — до массового производства ещё далеко 2 ч.
Репортаж с презентации Realme 15 Pro Game of Thrones Edition в Северной Ирландии 2 ч.
Giga Computing представила ИИ-сервер TO86-SD1 на платформе NVIDIA HGX B200 2 ч.
Сгоревший после аварии электромобиль Xiaomi SU7 Ultra обрушил акции Xiaomi на 8,7 % 3 ч.
Планшет Huawei MatePad 12 X с 12-дюймовым дисплеем PaperMatte стал доступен для предзаказа в России 3 ч.
Смартфоны с ИИ вернули рынок к росту: +2,6 % за третий квартал 3 ч.
Samsung стала партнёром Nvidia по интеграции чипов через NVLink 4 ч.
Intel запустила реорганизацию после ухода ещё одного опытного руководителя 6 ч.